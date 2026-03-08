$!‘La impunidad también mata’: Familiares de Vivian Karely denuncian red de encubrimiento y amenazas

CULIACÁN._ Bajo la consigna de que “la impunidad también mata”, la familia de Vivian Karely Aispuro Cabanillas alzó la voz para exigir justicia y denunciar las omisiones, amenazas y presunto encubrimiento en el caso de su feminicidio, así como el de Tabatha Tozzi, ambas vinculadas al mismo agresor. Alma Daniela Aispuro, hermana de Vivian Karely, compartió que el caso para su familia comenzó el 22 de marzo de 2025, fecha en la que su hermana desapareció y, de acuerdo con los testimonios, una mujer identificada como Angélica “N”, supuesta amiga de la joven, habría sido cómplice al drogar a la víctima para entregarla a Oswaldo Nathanahel “N”. “La impunidad también mata, por eso exigimos justicia el día de hoy”, compartió Alma.

A pesar de que la familia proporcionó videos, ubicaciones y pruebas a la Fiscalía General del Estado, denunció que el personal se negó a actuar de inmediato, argumentando que no podían perder el tiempo. Fue hasta cuatro días después del suceso cuando se realizó el primer cateo en la vivienda de Villa Fontana donde Vivian Karely fue asesinada y posteriormente enterrada. El cuerpo de la joven fue localizado 16 días después, a solo cuatro cuadras de donde se le vio por última vez.

Relataron que el cuerpo fue entregado en una caja sellada debido al avanzado estado de descomposición, impidiendo que su madre pudiera verla por última vez, logrando su identificación mediante tatuajes. Además del caso de Vivian Karely, a Oswaldo Nathanahel también se le vincula con el feminicidio de Tabatha Tozzi, ocurrido el 22 de abril de 2023, quien falleció tras recibir un disparo en la cabeza.

La familia de la joven advirtió que el sujeto representa peligro, señalando que incluso estando recluido en el penal tras haber cometido actos violentos, lo que obligó a su traslado. “Es feminicida y es obvio que aquí en Culiacán se siente bastante cómodo y que no se va a ir. Va a matar a tu hija, va a matar a tu hermana, te va a matar a ti. Tienes que tener mucho valor para hacer lo que estoy haciendo el día de hoy”, sentenció Alma. Asimismo, los familiares de Vivian Karely acusan que la carpeta de investigación ha sido filtrada por todo Culiacán, vulnerando la privacidad y seguridad de las víctimas. “Sinaloa se convirtió en un lugar peligroso para las mujeres, los niños, para todas las personas y no están haciendo nada”, reclamó. También señaló que la Fiscalía intentó encubrir la causa de muerte de la joven sugiriendo una sobredosis, versión desmentida por el expediente forense que indica que las sustancias halladas le fueron suministradas el día de su asesinato.