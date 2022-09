La inexperiencia del Alcalde Gámez Mendívil se refleja en deterioro de Culiacán, dice Sergio Torres

La falta de experiencia de Juan de Dios Gámez Mendívil como Alcalde se refleja en el deterioro de Culiacán, dijo el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix.

El líder partidista cuestionó que a Juan de Dios Gámez solo le ha servido ser ahijado del Gobernador Rubén Rocha Moya para llegar a la Alcaldía, pues no baja recursos estatales para realizar obras de bacheo, movilidad o de drenaje.

“Se le ve falta de experiencia y eso se palpa en el deterioro de Culiacán, que vemos que pareciera que no hubiese gobierno porque no se ve el Gobierno en la calle, no se ve trabajando, no se ve construyendo obras de movilidad, no se ve rescatando calles del Centro Histórico, tirando paladas de cemento en una colonia, haciendo obras de drenaje, se ve un gobierno pasmado”, dijo.

De acuerdo con el dirigente estatal, el Alcalde acude a las colonias de la periferia a entregar apoyos mínimos y solo permanece unos cuantos minutos para posar en fotografías, denotando cansancio y temor para tomar decisiones.

“Lo más preocupante y triste es que no se le ve al Presidente con ánimo, no se le ve una actitud positiva para sacar adelante este municipio, para sacar adelante a Culiacán, se ve enfadado hasta con cierto miedo para tomar decisiones, se ve cansadón”, apuntó.

Torres Félix llamó al Alcalde a aprovechar el hecho de ser ahijado del Gobernador Rocha Moya para conseguir recursos que le permitan trabajar por el desarrollo de Culiacán.

Aunado a esto, reiteró que Gámez Mendívil ya cuenta con el tiempo suficiente para cumplir con sus funciones y para demostrar credibilidad como servidor, sin tener que consultar una decisión con el Gobernador.

“Que aproveche la oportunidad que le dio su ‘padrino’, que aproveche la oportunidad de ser ahijado del Gobernador Rocha y que ser ahijado no se vea nada más en su beneficio, que también el ser ahijado del Gobernador se vea en beneficio para el desarrollo y competitividad de Culiacán”, exhortó.