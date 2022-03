La justicia se acerca para Michelle, joven asesinada en Culiacán en 2019

CULIACÁN._ Michelle fue asesinada el 8 de diciembre del 2019, cuando tenía 21 años, quedando en la orfandad su hija, que en ese momento tenía un año 5 meses.

El acusado de su asesinato es Geovanny, quien fue pareja sentimental de Michelle y padre de la pequeña, ahora de 3 años de edad.

Fue hasta el 18 de marzo que inició el proceso oral en su contra y esta semana seguirán las audiencias.

Rosario, mamá de Michelle, confía que al final habrá justicia para su hija víctima de feminicidio.

Giovanny, de 27 años, presuntamente disparó cinco balazos en la cabeza y tórax a la joven, y su cuerpo quedó en la vía pública. Cabe destacar que ya había una orden de restricción para que él no se acercara a Michelle y su hija.

“Justicia para Michelle, ya empezamos con esto que tanto estábamos esperando, el muchacho solo decía que tenía su abogado particular, así se la llevó diciendo y la verdad no hay tal abogado, porque nunca se presentó, hasta que le dieron mucho tiempo de plazo y la audiencia se llevó a cabo”, compartió la madre en busca de justicia.

Rosario testificó en la audiencia inicial, reprobando que la tardanza de que se iniciaran fuera porque el acusado no presentaba al abogado particular que decía tener, con el retraso, le asignaron un abogado y dos abogadas de oficio, para poder iniciar el juicio.

“Primero Dios todo irá muy bien, en la Fiscalía ya dijeron que era mucho estar jugando, yo también ya estaba molesta al último, porque le estaban dando prioridad a una persona acusada de asesinato con tanta prueba, porque decía que su abogado no venía”, resaltó la madre de Michelle.

Son alrededor de 23 personas las que van a testificar, entre familiares y vecinos de Michelle, de Geovanny y peritos investigadores, por lo que toda la semana estarán acudiendo al Centro de Justicia Oral, en Culiacán.



De fiesta a tragedia

Rosario estaba en una fiesta infantil, para lo cual pidió a Michelle que le prestara a su nieta, y cuando se encontraba en la piñata recibió una llamada que decía que le habían disparado a su hija. Esperaba que fuera broma, pero al llegar al lugar, ya estaba delimitado el espacio del crimen por los peritos.

“Llegamos allá y ya el área estaba acordonada y miro a mi hija que ahí estaba”, relató. La escena para la señora Rosario fue confusa, su hija, de acuerdo con la información con la que cuenta, salió corriendo de la casa, antes de ser asesinada.

“El muchacho iba llegando, el hermano, él fue el que se metió en medio para suplicarle que no dispara, así fue la declaración que el muchacho dio, el que no encuentran ahorita, él siempre se hizo a un lado porque le dijo él que se quitara, le tiró a mi hija y todo fue de repente, cuando llegué mi hija estaba ahí”, rememoró.

La señora abundó que también pudo ver entonces al hermano de Geovanny, quien estaba llorando y temblando, según la información de la primera audiencia, el hermano del acusado señaló que intentó impedir el asesinato de Michelle, pero no pudo, ahora se desconoce su paradero y se requiere testifique ante la jueza.

En la confusión, la familia del acusado le quiso quitar a su nieta, pero Rosario recordó la orden de protección, por lo que entró rápidamente a su casa por el documento y lo entregó a un investigador, así logró quedarse con la hija de Michelle.

“Empezaron a discutir la mamá y la hermana, entonces yo pedí que a la niña me la entregaran, dijeron que no me la podían dar me dijo el policía: -desgraciadamente él es su padre- entonces fue cuando alguien estaba parado a un lado de mí y dijo: -tú tienes una orden de restricción- no vi quién me dijo, pero me recordó”, acotó.

“En lugar de ver quién me dijo, yo corro y jalo al policía y le pregunto: -yo tengo una orden de restricción ¿le sirve?- y el me dice: -sí, tráigala- entonces yo vengo a la casa, me regreso y levanto la orden y me meto por debajo del cordón y grito: aquí traigo una orden de restricción”, agregó.

Fue una vez que se revisó el oficio que impedía el acercamiento de Geovanny a Michelle y su hija, que el policía entró al lugar y sacó a su nieta para que Rosario la cuidara. Esa noche marcó a la familia de la joven, que ahora solo desea que se dé celeridad para que haya justicia para Michelle.

“Que se haga justicia para Michelle”, reiteró Rosario en su llamado final a las autoridades del Poder Judicial en las que está en manos la justicia para la joven.

Esta semana se mostrarán las pruebas que considera que el acusado es culpable y que el feminicidio no quedará impune.