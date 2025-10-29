$!La justicia social no es un discurso, sino una práctica cotidiana: Yeraldine Bonilla

CULIACÁN._ En representación del Gobernador Rubén Rocha Moya, la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, acudió al Congreso del Estado a la ceremonia de entrega del Premio a la Mujer Rural Sinaloense 2025, donde se reconoció a Josefa Velázquez Zambrano por su trayectoria de 50 años en busca del empoderamiento de la mujer campesina.
Bonilla Valverde entregó junto con el presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, Rodolfo Valenzuela Sánchez; y la presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, el reconocimiento, medalla y un estímulo económico a la acreedora de este premio.
La funcionaria destacó que al otorgar este reconocimiento el Congreso del Estado no solo honra a la galardonada, sino a todas las mujeres que con trabajo silencioso sostienen la vida y la esperanza en las comunidades.
Afirmó que la administración ha demostrado que la justicia social no es un discurso, sino una práctica cotidiana que se refleja en la educación, en el bienestar, en el campo y en la dignificación del trabajo de las mujeres, pues gobernar con sensibilidad es entender que detrás de cada logro hay una historia humana, y detrás de cada historia hay un esfuerzo colectivo.
La Secretaria General de Gobierno felicitó a Velázquez Zambrano y deseó que este premio sea también un homenaje a todas las manos que hacen florecer a Sinaloa.
Por su parte, Guerra Ochoa destacó que la galardonada, desde muy joven, a los 21 años, emprendió esta lucha para visibilizar y fortalecer a las mujeres de su comunidad.
“Estamos hablando de 1975, hace 50 años, donde no existían ni los Institutos de las Mujeres, ni las Secretarías de Mujeres; sin embargo, la señora Josefa, la señora Chepa, estaba dando la batalla para fortalecer a las mujeres de su comunidad. Ella fue pionera en esta lucha que hoy reivindicamos como feminista pero que ella la reivindicaba como la lucha para el crecimiento de las mujeres en el sector rural”, afirmó la Diputada, de acuerdo a un comunicado.
Josefa Velázquez Zambrano nació en los Ángeles el Triunfo, Guasave, pero desde muy joven emigró al ejido Juan Aldama “El Tigre”, en Navolato, donde desde los 20 años empoderó la economía de las mujeres de su comunidad, al fundar la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer Campesina.
También impulsó proyectos que hoy son símbolo de esfuerzo colectivo que se mantienen vigentes, como son una tienda y dos tortillerías comunitarias, así como la producción en parcelas agrícolas que desde 1980 han sido el sustento y empleo para decenas de familias.
Bonilla Valverde asistió acompañada a esta sesión del Congreso del Estado por la Secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete Elizalde.