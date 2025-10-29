$!La justicia social no es un discurso, sino una práctica cotidiana: Yeraldine Bonilla

CULIACÁN._ En representación del Gobernador Rubén Rocha Moya, la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, acudió al Congreso del Estado a la ceremonia de entrega del Premio a la Mujer Rural Sinaloense 2025, donde se reconoció a Josefa Velázquez Zambrano por su trayectoria de 50 años en busca del empoderamiento de la mujer campesina.

Bonilla Valverde entregó junto con el presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, Rodolfo Valenzuela Sánchez; y la presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, el reconocimiento, medalla y un estímulo económico a la acreedora de este premio.

La funcionaria destacó que al otorgar este reconocimiento el Congreso del Estado no solo honra a la galardonada, sino a todas las mujeres que con trabajo silencioso sostienen la vida y la esperanza en las comunidades.

Afirmó que la administración ha demostrado que la justicia social no es un discurso, sino una práctica cotidiana que se refleja en la educación, en el bienestar, en el campo y en la dignificación del trabajo de las mujeres, pues gobernar con sensibilidad es entender que detrás de cada logro hay una historia humana, y detrás de cada historia hay un esfuerzo colectivo.

La Secretaria General de Gobierno felicitó a Velázquez Zambrano y deseó que este premio sea también un homenaje a todas las manos que hacen florecer a Sinaloa.