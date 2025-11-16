$!La literatura debe contar lo que incomoda y duele: Eduardo Antonio Parra

CULIACÁN._ En la literatura se debe contar lo que no se quiere contar ni aceptar; lo que incomoda y lo que duele, afirmó Eduardo Antonio Parra durante la presentacion de la reedición de su libro “Nostalgia de la sombra”, en la Feria Interncional del Libro Culiacán 2025.

Para el escritor mexicano, la vida pulcra y perfecta que se presumía en Monterrey, su hogar, contrastaba con la vida rápida y hostil que giraba en torno de los barrios a medianoche.

“Yo decía esto está vibrando bestia, está vibrando de una violencia contenida y en algún momento va a explotar”, dijo.

“Siempre he pensado que la literatura debe ir a contracorriente de lo que se considera en sociedad. Así cuando decimos: mi México lindo y querido, entre todos bien bonito. No, ni madre hay que contar todo lo que no se cuenta o lo que no se quiere aceptar”.