$!La lucha es por la defensa de los derechos de los trabajadores, expresa Genaro Torrecillas, líder del SNTE 27

Resaltó que por parte de ellos se buscó a las autoridades que podían resolver esto en tiempo y forma, no solo una vez, sino en varias ocasiones para buscar una solución pacífica sin todas estas adversidades que podemos presentar en estos momentos.

“Sentimos, como dicen ustedes los jóvenes que nos estaban siguiendo el rollo para cansarnos y eso compañeros no nos iba a permitir darles a ustedes una respuesta satisfactoria, estoy muy de acuerdo con una autoridad cuando dice que el paro es lo último de los recursos que tenemos que hacer para lograr un objetivo, estamos conscientes de eso, no tenemos otro recurso el diálogo siempre vamos a estar dispuesto a hacerlo, pero necesitamos respuestas favorables o que nos digan que no tenemos la razón, que nos digan que no fueron ustedes quienes han sido pisoteados en sus derechos”, dijo.