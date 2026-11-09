$!‘La mafia está siempre un paso adelante del Estado’, advierte periodista italiano sobre infiltración criminal

La infiltración de las organizaciones criminales en las instituciones públicas, la política y la economía representa uno de los principales mecanismos de expansión y permanencia de la mafia, advirtió el periodista y escritor italiano Giorgio Ballario durante una conferencia impartida a cadetes de la Universidad del Policía del Estado de Sinaloa. Invitado a la Feria Internacional del Libro de Culiacán, Ballario compartió parte de su investigación sobre la historia y evolución de las organizaciones mafiosas de Italia, expuesta en su libro Eso no estaba en el libro de historia de la mafia, en un encuentro organizado en colaboración con El Colegio de Sinaloa. Durante su intervención, explicó que agrupaciones como la mafia siciliana, han transformado sus métodos de operación y extendido sus redes de influencia, particularmente mediante acuerdos con actores políticos y económicos.

El periodista señaló que estas organizaciones pueden aprovechar la necesidad de los políticos de conseguir votos para establecer relaciones que posteriormente les permitan acceder a recursos públicos y obtener beneficios. “Pueden elegir un alcalde, pueden elegir un senador, contribuir a elegir un senador de Estado. Eso es un grande poder político que puede negociar con la política”, expuso. Añadió que estas organizaciones también buscan influir en la economía, pues su interés no se limita al control territorial o a las actividades delictivas, sino a la acumulación de riqueza y poder. Ballario destacó particularmente la evolución de la ’Ndrangheta, organización originaria de Calabria que logró extenderse hacia el norte de Italia, donde encontró oportunidades para infiltrarse en estructuras políticas, económicas y sociales.

A diferencia de otras organizaciones que recurrían con mayor frecuencia a los asesinatos para imponer su dominio, indicó que la mafia calabresa aprendió a mantener un perfil bajo y a operar mediante relaciones y negocios. “Los mafiosos de Calabria, como los de Sicilia, los viejos jefes eran personas ignorantes, no tenían cultura, no tenían formación. Sus hijos no, sus hijos ya empezaron a estudiar mucho”, relató. Explicó que las nuevas generaciones de integrantes de estas organizaciones adquirieron preparación académica e incluso estudiaron en el extranjero, lo que les permitió desarrollar otras formas de operación.

“Así aprendieron cómo se pueden hacer negocios sin matar”, señaló. El periodista también advirtió que la presencia de la mafia en las instituciones no siempre se manifiesta mediante hechos violentos, pues puede operar de manera discreta a través de funcionarios y políticos que facilitan el acceso a recursos públicos. En ese sentido, explicó que una de las condiciones que favorece el crecimiento de estas organizaciones es la ausencia del Estado en determinadas comunidades. “La mafia gana cuando el ciudadano se siente como olvidado del Estado y por su suerte tiene que buscar amparo en un gran otro País”, expresó. Como parte de su explicación, recordó que históricamente la mafia siciliana construyó mecanismos de control social que le permitían presentarse como una autoridad capaz de resolver conflictos y ofrecer protección, incluso por encima de las instituciones gubernamentales. Ballario señaló que el combate a estas organizaciones requiere conocer sus estructuras y transformaciones, así como fortalecer la preparación de policías, investigadores y fiscales, especialmente ante la aparición de nuevas organizaciones criminales y sus formas de operar. También sostuvo que la mafia no ha desaparecido en Italia, sino que ha cambiado sus métodos de actuación y sus mecanismos de influencia. “La mafia yo pienso que existirá siempre. Solo cambia de piel, cambia de muda su carácter porque las mafias en lo general está siempre un paso adelante del Estado, lamentablemente”, afirmó.