La mano está extendida hacia Rocha Moya, dice Ricardo Madrid; fideicomiso es del Gobierno estatal y el SNTE 53 no tiene injerencia, afirma

La mano está extendida hacia el Gobernador Rubén Rocha Moya, señaló el secretario general del SNTE 53, Ricardo Madrid Uriarte, quien reiteró que el asunto del fideicomiso es propio del Gobierno del Estado, y que como sindicato no se tienen injerencia alguna.

“El mensaje que le enviamos ahorita y que ahorita escucharon, claro está nuestra mano extendida, como lo hemos apreciado en todo momento, esperemos llegar a esa parte importante que siempre será la conciliación, de existir por parte de alguna de las dos, por siempre por parte nuestra está la mano extendida, por parte nuestra está la mano extendida”, comentó.

Sobre el conflicto que se ha derivado de la situación del fideicomiso por parte de la renta del edificio de la Unidad de Servicios Estatales, asunto que ha sido señalado por el Gobernador Rubén Rocha Moya, el líder sindical dijo que se irá en encuentro con este tipo de situaciones.

“Iremos al encuentro de todo este tipo de situaciones, nosotros hemos sido puntuales, los que administran los recursos son ellos, ellos generaron el fideicomiso, como organización sindical nosotros no tenemos injerencia en eso”, señaló.

“Lo que sí hemos, a lo largo de la historia de los secretarios generales que me han antecedido es solicitar por medio de los documentos escritos, el respeto a esa área, que es una autoridad el gobierno lo representa no una persona, es una institución, nosotros hemos sido puntuales”.

Detalló que ayer, precisamente el ex secretario general, Fernando Sandoval asistió a cumplir con el requisito ordinario y natural que le estaba solicitando la Auditoría Superior del Estado.

“Esperemos que los que manejan los recurso, pues se les entreguen a la organización sindical, a los trabajadores, porque al final de todo, ellos son los beneficiados, ellos son los que habremos de seguir protegiendo y si el fideicomiso no lo generamos nosotros, pues ellos tendrán que rendir las cuentas específicas de cada una de sus tareas”, dijo.

-¿Ustedes van a buscar dar ese primer paso?

“El paso está dado, la mano extendida. Siempre estará la manera conciliatoria, de llegar a los beneficios de los trabajadores. Ha sido histórico, como se los dijimos y sobre ellos habremos de seguir transitando, la mano extendida de Ricardo Madrid Uriarte y la sección 53 está para él y para todas las autoridades en la manera de sacar adelante la educación pública sobre todo la educación pública de la sección 53”, dijo.

El líder sindical detalló que existe como organización sindical un pliego en el cual se ha solicitado una ruta de pagos, por diversos rubros y deudas que se tienen con el sindicato tanto para jubilados, Issstesin, Figlosnte 53, que es dinero de los trabajadores.

“Él tendrá que hacer el análisis, porque no está él, para poder representar a una parte de la sociedad, ni una parte del magisterio, estamos es una transformación, así lo ha dictado, y lo primero que debe de prevalecer es precisamente en tener, en el actuar, lo que nosotros hemos solicitado”.

“La sección 53, ha sido combativa, sí, ha sido representativa, sí, pero han solicitado solamente y sencillamente lo que corresponde, las demandas de los trabajadores, están ahí escritas, no las estamos inventando, fueron firmadas , fueron minutadas, están amparadas en el ejercicio de nuestra propia legislación y lo que nos rige a nosotros como sindicato, es tender esa mano, qué proyecto traigan ellos, espero, deseo, anhelo, como siempre se los he dicho, sea el de transitar, porque no son los maestros, es la educación, es la obligación que mandata el gobierno del estado es velar por la educación”, puntualizó.