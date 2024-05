La candidata a la presidencia municipal de Culiacán por la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, Érika Sánchez Martínez señaló que la marcha por la democracia es una constancia de que miles de ciudadanos buscan un cambio en el municipio.

Sánchez Martínez dijo sentirse fortalecida y cerca de ganar la contienda, prueba de ello es la marcha de ciudadanos que buscan un cambio en Culiacán y el debate entre aspirantes a la alcaldía realizado el día viernes.

“Yo me siento más fortalecida que nunca he de decirlo, lo reitero lo que dije ahí en el debate, esta no es una candidatura que represente única y exclusivamente a Érika Sánchez, hay miles y miles de ciudadanos. Esta marcha da constancia de ello que quieren un cambio en Culiacán”.

Alrededor de las 9:30 horas, sobre la avenida de Álvaro Obregón se realizó una marcha por la defensa de la democracia que de manera simultánea se llevó a cabo en todo el País y parte del extranjero.

Ante ello, Erika Sánchez indicó que la marcha incluye la defensa sobre la presunta elección de Estado y la imposición de cargos en Sinaloa.

“Eso incluye que defendamos ante esta elección de Estado que estamos viviendo aquí en Sinaloa donde no se está respetando a la sociedad”.

“Esta es la opinión de Culiacán de que no nos vamos a dejar que nos sigan imponiendo ni que Culiacán sea como lo ha hecho hasta hoy, una política de capricho y no que verdaderamente vea por toda la sociedad en general”, enfatizó.