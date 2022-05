La misión de Shriners es mejorar la vida de los niños; el hospital que brinda atención a todo el que lo necesite

La misión de Shriners es cambiar y mejorar la vida de los niños, expresó Patricia Siqueiros, administradora de la clínica ambulatoria Shriners en Tijuana, quien señaló que esta cumple 10 años desde llegada a esta ciudad.

“Shriners es lo que hace, la misión de Shriners es cambiar y mejorar la vida de los niños alrededor del mundo, es algo con lo que uno siempre está agradecido”, comentó.

Recordó cómo ella desde su niñez fue beneficiaria de las atenciones al recibir una prótesis de brazo cuando era niña, por lo que sabe y conoce de los beneficios que esta institución médica ofrece a la población.

“Desde que yo estaba chica a mí me atendieron por una prótesis de brazo, ahora como ex paciente y administradora te puedo decir que tratamos de darles la mejor calidad de atención así como de Estados Unidos. En mi experiencia son cosas que te cambian completamente la vida, yo estoy aquí para regresar un poco de lo que a mí me dieron”, dijo.

La administradora detalló que en esta clínica los médicos residentes de están certificados en ortopedia pediátrica, cirugía plástica reconstructiva y cuentan con una formación especializada en áreas que incluyen labio leporino, paladar hendido, pie zambo y parálisis cerebral, microtia, entre otras afecciones.

En cuanto a las atenciones que brindan al estado de Sinaloa, dijo que se tiene una relación estrecha con los clubes, quienes canalizan a los pacientes que necesitan alguna de las atenciones que dan.

Con Sinaloa se tiene una relación directa con el Hospital Pediátrico de Culiacán, institución médica con la que canalizan pacientes que requieran la ayuda.

Sobre la atención especializada que se otorga a menores con secuelas por quemaduras, dijo que estos son trasladados al hospital que se encuentra en Sacramento, California.

“Los pacientes de quemaduras por accidente, los canalizamos a la ciudad de Sacramento en California, ya que ahí tienen la unidad de cuidados intensivos que atienden este tipo de afecciones”, dijo.

“En años anteriores los incidentes más comunes eran durante la temporada navideña, cuando empezó la pandemia hubo un incremento relativo en esa área”.

La clínica ambulatoria del Hospital Shriners para Niños de Tijuana es una extensión del Hospital Shriners de California que brinda atención médica y cuidado quirúrgico integral a niños de hasta 18 años con afecciones ortopédicas, cicatrices de quemaduras, labio leporino y paladar hendido; la atención es por cita y de forma gratuita. Tan sólo en 2021 llevó a cabo 421 cirugías, 10, 761 consultas, 1,024 prótesis entregadas y 91 cirugías reconstructivas.