$!La mitad de granjas de camarón en Sinaloa no cuentan con permiso de siembra: Coades

“El año pasado diríamos que la mitad no tuvo permiso. Un mundo, y veníamos de tener el 100 por ciento, fuimos perdiendo, y paralelo a eso fuimos perdiendo la sobrevivencia”, informó Urías Espinoza.

“El Comité de Sanidad Acuícola del Estado, del que somos parte todos los productores, el mismo Estado y la Federación, emite un permiso de siembra, que es un control para iniciar el ciclo, ese permiso estamos pidiendo que tenga más solidez, que sea un documento que sea requerido de manera obligatoria en los trámites ante Gobierno. Digamos que no sacan permiso, porque si no es obligatorio, la gente pues no lo hace, y al no hacerlo estamos perdiendo control sanitario del estado”.

Este 5 de junio, el Poder Legislativo reformó esta Ley para obligar a personas físicas o morales que se dediquen a la acuacultura comercial, de fomento, didáctica y laboratorios de producción acuícola para poder sembrar y cosechar, que cuenten con permisos de siembra y notificación de cosecha, emitidos por el Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa, y aprobados por la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado.