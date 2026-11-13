La muerte de Trotsky inspira novela de Carlos René Padilla y Eduardo Antonio Parra presentada en la FIL Culiacán

El asesinato de León Trotsky en México, las intrigas políticas y los círculos de poder que rodearon uno de los magnicidios más conocidos del siglo 20 son el punto de partida de “La Torre de Cristal”, novela de Carlos René Padilla y Eduardo Antonio Parra, presentada en la Feria Internacional del Libro de Culiacán 2026.

Durante el encuentro con lectores en el Instituto MIA, Carlos René Padilla explicó que la historia se desarrolla en 1940 y sigue a dos personajes, Quintanilla y Quevedo, quienes comienzan a investigar qué hay detrás del asesinato de Trotsky.

A partir de esa búsqueda, la novela reconstruye un México distante, marcado por las relaciones políticas, los intereses y las disputas que ocurrían detrás de los acontecimientos públicos.

El escritor señaló que una de las razones para elegir esa época fue el interés que ambos autores tenían por el México de los años cuarenta, un periodo que consideraron especialmente rico para construir una historia de ficción.

Aunque el asesinato ocurrió hace casi nueve décadas, Padilla consideró que se trata de un acontecimiento cuya relevancia permanece, pese a que las nuevas generaciones pueden tener menos presente quién fue Trotsky y las circunstancias que llevaron a su muerte.

Eduardo Antonio Parra explicó el contexto histórico del personaje, quien fue uno de los principales dirigentes de la Revolución rusa y terminó enfrentado con Joseph Stalin, entonces gobernante de la Unión Soviética.

Debido a esa disputa, Trotsky tuvo que abandonar su país y buscar refugio en distintas naciones europeas. Sin embargo, las presiones políticas del Gobierno soviético provocaron que perdiera las posibilidades de permanecer en esos lugares.

Su llegada a México ocurrió después de que Diego Rivera y Frida Kahlo intercedieran ante el Presidente Lázaro Cárdenas para solicitarle que le concediera asilo político.

El Mandatario aceptó y Trotsky se estableció en Coyoacán, que en aquel momento todavía era una población separada de la Ciudad de México.

Parra recordó que el asesinato del revolucionario ruso ocurrió en 1940 y adquirió notoriedad por la forma en que fue ejecutado: Ramón Mercader lo atacó con un piolet, una herramienta utilizada para escalar montañas.

El escritor relató que conoció la historia de Trotsky desde su infancia, a partir de un comentario de su abuela sobre el alcance que había tenido la persecución política en su contra, incluso hasta llegar a México.

La novela retoma ese episodio histórico para desarrollar una investigación narrativa que lleva a sus protagonistas a explorar los intereses y las relaciones que rodearon el magnicidio.

Los autores también compartieron que la idea de escribir sobre los años cuarenta surgió durante conversaciones informales que sostenían cuando coincidían, pese a vivir en ciudades distintas: Padilla en Ciudad Obregón, Sonora, y Parra en la Ciudad de México.

Esas conversaciones terminaron por convertirse en un proyecto literario que dio origen a “La Torre de Cristal”, publicada hace aproximadamente tres meses y presentada como parte de las actividades de la FIL Culiacán 2026.