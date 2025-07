$!La necrópolis de los anónimos: en la fosa común del 21 de Marzo los cuerpos sin identificar están envueltos en hules negros

“Yo desde el 2011 estoy buscándolo, desde que metieron el cuerpo que yo decía que pudiese ser mi hermano. Desde entonces yo he estado dándole seguimiento a este panteón y tal vez por eso yo me di cuenta de la situación en que estaba este panteón, y les grité al gobierno que era un abuso lo que hacían con nuestros familiares, con los cuerpos que estaban aquí en la fosa común”, recuerda.

“Para mí fue bien así como decirles, gritarles, enojada, llorando, les gritaba que era una infamia, porque yo me daba cuenta que cuando agarraban el hule, ese hule negro se rompía y se caía en el montón de restos ahí, de huesitos, yo llorando”, relata.

A 14 años de ese momento en el que fue testigo de la sepultura indigna que le toca en Sinaloa a las personas que no son identificadas al momento de morir, Alma Rosa todavía tiene vivo el recuerdo y aún lo lamenta.

Aunque en ese momento no pudo confirmar que su hermano fue sepultado en la fosa común, todavía mantiene el anhelo de que en ese lugar termine su búsqueda.

Ahora está sentada a unos metros de la fosa común del panteón. Solo la separa un dren pluvial de los cuerpos de los desconocidos. Está esperando que la autoridad estatal recolecte el ADN de estos para buscar a las familias de quienes terminaron ahí.

“Mi opinión es que nos sentimos un poco emocionadas y tristes a la vez y pues nos trae muchos sentimientos encontrados. Creo que a mí y en lo particular a todo, creo que es a todas, pero en lo que respecta a mí pues me ilusiona mucho porque, como tú sabes, siempre he estado dándole seguimiento a esta fosa común”, reconoce.

“Tal vez por el deseo de que de saber si está mi hermano aquí y de saber que están todas las compañeras, que puedan estar los hijos de algunas compañeras, aunque no quisiéramos que estuvieran aquí. No quisiéramos porque es bien triste esta es la situación que vivimos”.

Esta semana, el Gobierno de Sinaloa, mediante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, comenzó trabajos para identificar los cuerpos de las personas que se encuentran sepultadas en la fosa común.