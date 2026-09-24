$!La noticia dejó de esperar al periódico del día siguiente: periodistas analizan el salto del papel a las redes

CULIACÁN._ La exclusiva que se preparaba para el periódico del día siguiente terminó convertida en una noticia que debe publicarse prácticamente al momento. La llegada de Internet, los teléfonos inteligentes y las redes sociales modificaron los tiempos, las herramientas y hasta la forma de pensar de los periodistas. Esa transformación fue discutida este jueves por Héctor Castro, José Alfredo Beltrán, Janneth Aldecoa y Gabriel Mercado, durante el panel “¡De la tinta al pixel!”, organizado por Noroeste con motivo de su 53 aniversario. Héctor Castro, quien ha trabajado durante 29 años en Noroeste y actualmente participa en la edición digital, ubicó hacia 2008 y 2009 una etapa importante en la incorporación sistemática de Internet al trabajo del medio. “Como muchos medios que en esa época, el contenido de Noroeste en mi sitio era más como un repositorio de lo que se producía para el papel, esa era la lógica”, recordó.

La prioridad era todavía la edición impresa. Las noticias se producían pensando en lo que aparecería al día siguiente y posteriormente eran colocadas en el sitio web. Con el tiempo comenzaron a producirse contenidos exclusivos para Internet y transmisiones en vivo. Castro recordó que entre 2010 y 2011 comenzaron esos primeros experimentos, cuando plataformas como YouTube todavía no tenían el papel que tienen actualmente. Para Janneth Aldecoa, uno de los principales cambios fue aprender a trabajar con la inmediatez. “Tenía esta formación como reportera de ubicar para el día siguiente, de buscar la nota exclusiva, sobre todo, entonces fue bastante difícil para nosotros también esa transición”, explicó.

La periodista recordó además que los propios lectores tuvieron que aprender a utilizar las nuevas plataformas. “Los primeros años del noticiero nos llamaban los lectores a la redacción y nos decían: ‘A ver, aquí hay una entrevista en el impreso’”, contó. Algunos incluso requerían orientación para acceder a los contenidos digitales. “Les explicábamos por teléfono, les decíamos: ‘Bueno, les voy a traer esta página, así, así’, y es como pues también teníamos algunos lectores de allá viendo esas entrevistas”, relató.



El nuevo competidor: las redes Gabriel Mercado señaló que el cambio tecnológico también modificó radicalmente el vínculo entre los medios y sus audiencias. “Los medios de comunicación pues no se podían quedar atrás”, afirmó. El periodista explicó que inicialmente publicar una nota en Internet no garantizaba que las personas la encontraran. Las redes sociales comenzaron entonces a funcionar como un puente entre el contenido y las audiencias.

“Cuando empiezas a subir a redes sociales, se empiezan a convertir en un vínculo de la nota que está en la web hacia la gente”, explicó. Pero la transformación también abrió la puerta a una cantidad mucho mayor de personas que producen y distribuyen información. José Alfredo Beltrán planteó que la diferencia entre el periodismo y otros contenidos no debe reducirse a quién tiene un teléfono celular, sino al rigor con que se construye la información. “Bienvenido sea el derecho a expresarse, el derecho que tiene cualquier persona ahora en relación a dispositivos móviles a expresar lo que siente, lo que cree, lo que está viendo”, dijo.

Para Beltrán, la respuesta del periodismo debe ser mantener la especialización y aprovechar la diversificación de fuentes. “Yo creo que no es prudente o deberíamos dejar a un lado este posible problema que podamos ver entre esta situación, porque al final hay una especialización en el periodismo”, sostuvo.

El reto de los videos cortos La conversación también llegó al consumo de videos breves y a la forma en que los algoritmos están modificando la atención de las audiencias. Gabriel Mercado cuestionó si un video de pocos segundos puede ofrecer todo el contexto necesario para comprender una noticia. “Para hacer un video de 30 segundos no te van a alcanzar a explicar todo el contexto de la noticia”.

Añadió que un contenido de ese tipo difícilmente puede responder todas las preguntas necesarias para explicar un acontecimiento. “No van a alcanzar a responder las preguntas básicas del periodismo: de dónde, por qué, quién, cuándo, cómo y hasta más preguntas”, señaló. Por ello, consideró importante que las audiencias desarrollen una actitud más crítica frente a la información que consumen. “Lo importante es que las audiencias, que las personas, afortunadamente aquí hay jóvenes que les gusta el video, claro, porque en un video largo van a encontrar una información más nutrida que a lo mejor sí va a ser más periodística”, expresó.

Héctor Castro planteó que los periodistas tampoco pueden permanecer al margen de las herramientas digitales. “No todos los periodistas nos animamos a estar frente a una cámara”, reconoció. También advirtió que algunos periodistas todavía consideran que tomar fotografías o producir video no forma parte de su responsabilidad. “Si seguimos pensando de esa manera, estamos perdiendo competitividad frente a otros tipos de contenidos que circulan en las redes”, afirmó.

Para Castro, la discusión no debe centrarse en enfrentar a periodistas y creadores de contenido, sino en aprender a utilizar las herramientas disponibles. “Creo que la oportunidad que deberíamos de aprovechar sería hacer esos instrumentos digitales disponibles para que ese periodismo que hacemos y que hemos aprendido a hacer llegue a más público”, concluyó. El panel también abordó los riesgos que enfrenta el periodismo en Sinaloa, incluidas amenazas y presiones, y la importancia de contar con protocolos de seguridad.

Los cuatro participantes coincidieron en que la tecnología ha cambiado la forma de producir y distribuir información, pero el desafío para el periodismo sigue siendo sostener el rigor, la investigación y la responsabilidad frente a una audiencia que ahora recibe noticias desde múltiples plataformas. El evento fue conducido por Diana Sánchez, moderado por Karen Bravo, introducido por el director de Noroeste, Adrián López Ortiz, y concluido por la directora editorial, Guillermina García. También contó con la destacada presencia de Richard David Huett, director del Tec de Monterrey Campus Sinaloa, así como la directora comercial de Noroeste, Elizabeth Peraza, y la subdirectora de Administración, Elva Aguirre.