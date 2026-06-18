$!La oficina se vuelve tribuna del Mundial 2026 en Culiacán

Así, sin cerrar del todo, el Mundial se coló como prioridad absoluta.

La decisión fue quedarse a ver el juego en el trabajo antes de emprender el camino a casa, algunos con trayectos de hasta 15 minutos o más.

En Culiacán, el reloj laboral y el reloj del Mundial coincidieron en el mismo punto. En una oficina cualquiera, un grupo de al menos cinco personas convirtió el cierre de su jornada en una pausa futbolera para ver el México vs. Corea del Sur, con la prisa de salir pero sin querer perderse ni un minuto del partido.

La pequeña pantalla del celular se volvió el centro de la oficina. Nadie quería perder el inicio del partido en el trayecto de regreso.

Uno de los trabajadores rompió la conversación con un recuerdo que parecía abrir otra época.

Dijo no ser un fanático intenso, pero sí de esos que el Mundial siempre atrapa. Su memoria lo llevó directo al México 86, cuando tenía alrededor de 25 años y ver futbol era más sencillo, más abierto, más cotidiano.

“Antes no te cobraban”, reclamó uno de ellos.

Recordó también que antes muchos partidos se transmitían en televisión abierta sin costo, algo que hoy ya no ocurre con la misma facilidad, lo que ha cambiado la manera en que se vive la Selección Mexicana, incluso para quienes no se declaran seguidores constantes.

Entre recuerdos y juego en vivo, el grupo alternaba el cierre de pendientes con la atención a la pantalla.

Una pequeña sala de transmisión improvisada donde el Mundial no solo se vio, sino que también se recordó y se compartió, justo antes de volver a la rutina de la calle.