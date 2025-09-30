La pandemia por coronavirus redujo la edad en que niños inician a consumir drogas

La pandemia por coronavirus redujo la edad en que los menores de edad inician a consumir drogas, antes era en la secundaria, a los 12 años de edad, pero hoy en día lo hacen desde los ocho, de acuerdo a Emilio Urrecha, director de Comunidad Sinaí.

En Noticiero Noroeste, detalló que el confinamiento fomentó a que niños y adolescentes mimetizaran los malos hábitos de los padres de familia, por lo que la institución de asistencia privada está enfocada en prevenir más casos.

“Conveniados con Construcción de Paz, vamos a las primarias con algo fuerte, el objetivo es que le impacte... llevamos un testimonio, una persona que vivió en carne propia todas las etapas de la adicción”.

“Lo llevamos a representar una obra, el muchacho hace una representación de lo que fue su vida, les habla de lo que sufrió, vivió y lo que tienen que evitar para no llegar a eso”, expresó.

El especialista señaló que antes la droga de enganche era el alcohol, cigarro o marihuana, ahora son los vapeadores.

Mencionó que los síntomas de un niño o adolescente en adicciones es la rebeldía y enajenación por cierta sustancia.

Para mayor información o dudas, Urrecha brindó el teléfono celular 6671890057.