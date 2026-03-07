La paz no es una meta, es un proceso que debe construirse en Sinaloa: Óscar González

CULIACÁN._ La paz y la seguridad en Sinaloa no deben entenderse como una meta a la que eventualmente se llegará, sino como un proceso permanente que debe construirse desde ahora con la participación de toda la sociedad, afirmó Óscar Fidel González Mendívil, ex Procurador de Justicia del Estado.

Durante el conversatorio ciudadano “El futuro de la seguridad de Sinaloa: ¿Hacia dónde y cómo?”, el también ex Fiscal General de Aguascalientes explicó que el concepto de seguridad pública suele tener distintas interpretaciones.

Puede entenderse, dijo, como un sistema institucional que articula a diversas autoridades, como una función del Estado enfocada en prevenir delitos, perseguir a quienes los cometen y aplicar sanciones, o incluso como un derecho humano que protege tanto a las personas como a la colectividad.

Sin embargo, señaló que en el fondo todas estas visiones apuntan hacia un mismo objetivo: la construcción de la paz.

“La paz, tal vez le concedamos un valor menor porque la paz es una aspiración permanente, pero la paz no es como una estación del tren a la que uno llega, la paz es un proceso que se construye y construirlo involucra a todos los sectores sociales”, expresó.

González Mendívil explicó que ese proceso no depende únicamente de las acciones del gobierno, sino de la participación conjunta de distintos sectores de la sociedad.

Advirtió que muchas veces se habla del futuro de la seguridad como si fuera un escenario lejano, cuando en realidad se está definiendo en el presente.

“El futuro de la seguridad se está engendrando ahorita”, afirmó.

El ex funcionario también señaló que uno de los principales retos es reconstruir el tejido social, luego de años en los que se normalizaron conductas relacionadas con la obtención de dinero sin importar si su origen era lícito o ilícito.

Añadió que el crecimiento de la criminalidad responde a múltiples factores, entre ellos problemas económicos, fallas en la acción gubernamental y debilidades en otras instituciones sociales.

González Mendívil advirtió que la desconfianza entre sociedad y gobierno es uno de los principales obstáculos para avanzar en la construcción de seguridad.

“En la desconfianza no se siembra seguridad, y en la desconfianza tampoco se siembra paz”, resaltó.

“Seguramente nos falte empeño de muchas partes y nos hace falta talento, pero lo que más nos hace falta es la articulación de nuestros esfuerzos. Porque mientras estén fragmentados va a ser muy complicado”.