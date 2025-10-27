La población de jaguar creció un 10 por ciento en Sinaloa, revela censo

En 14 años, la población del jaguar pasó de 211 a 230 ejemplares en Sinaloa, de acuerdo al Tercer Censo Nacional del Jaguar en México.

La Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, ANCJ, realizó un último censo en 2024 para conocer el estado de sus poblaciones y fortalecer las estrategias de conservación.

A través de metodologías científicas como el uso de cámaras-trampa y el análisis espacial de los datos, encontró que a nivel nacional, la población del jaguar aumentó de 4 mil 100 ejemplares en 2010 a 4 mil 800 en 2018 y 5 mil 326 en 2024.

La ANCJ realizó muestreos en 23 sitios de 16 estados del País, que comprenden 414 mil hectáreas, en regiones del Pacífico Norte, Costa del Pacífico Central, Pacífico Sur, Noreste y Centro de México, y Península de Yucatán.

La región Pacífico Norte, donde encontraron 733 jaguares, se compone por entidades federativas como Sinaloa, Sonora, porciones de Chihuahua, Durango y Nayarit.

Yamel Rubio Rocha, profesora investigadora de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, integrante de la Alianza y coordinadora del Censo Nacional para Sinaloa, explicó que la especie no tiene sólo una importancia ecológica sino cultural, pues los pueblos originarios ya hablaban de su presencia hace miles de años.

Entre los obstáculos que enfrenta la especie para el crecimiento de su población, la académica mencionó a la destrucción de su hábitat y la cacería furtiva.

“Si pusiéramos sobre la mesa cuáles son los factores que están incidiendo para que esta especie esté en peligro de extinción, Primeramente es la destrucción del hábitat: cambio uso de suelo, grandes infraestructuras que se eh se están desarrollando como carreteras y presas. Después viene la cacería”.

“Esto tiene que ver con los mercados del tráfico de fauna a nivel internacional, sobre todo en los mercados asiáticos. Ven en el jaguar un sustituto de los elementos de los tigres: colmillos, pieles, uñas”.

“La ciencia ha demostrado que ni los colmillos, uñas o cualquier otra parte de un jaguar, les va a proporcionar poderes, vigor sexual u otra propiedad que les ponga a estas personas por encima de otras”, destacó.

En Sinaloa, la especie es habitante de las selvas secas; la investigación científica ha sido principalmente en el municipio de San Ignacio.

La primera etapa del censo ocurrió de abril a julio de 2024, cuando los investigadores realizaron el foto trampeo, en lo siguiente integraron y analizaron las bases de datos, el uso de SIG y modelos estadísticos para estimar la abundancia.

Participaron 18 personas entre investigadores, estudiantes, biólogos y voluntarios.

“Tener jaguares en las selvas secas de Sinaloa es tener un seguro de vida, porque es el que mantiene el equilibrio de las poblaciones de otros grandes depredadores como puede ser el puma, de meso depredadores o depredadores medianos como el ocelote y no solamente felinos, estamos hablando de otros depredadores como pueden ser los coyotes, que en su momento pueden convertirse en plaga”.

Esta especie se clasifica como una de las 535 que hay en peligro de extinción en el País, con base en la Norma Oficial Mexicana 059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, es el felino más grande de América y el tercero en el mundo, después del tigre y el león.

El área de distribución histórica del jaguar abarcaba desde el suroeste de Estados Unidos hasta el sur de Argentina; sin embargo, en la actualidad sólo está en el 33 por ciento de su distribución original.

En México, habita desde el sureste hasta el Río Bravo en el Golfo y en la Sierra Madre Occidental en la costa del Pacífico, hasta los límites con Belice y Guatemala.