La población merece transparencia sobre la planta de amoniaco, exige el Diputado Jorge González

La falta de transparencia en torno a la construcción de la planta de amoníaco en Topolobampo debe ser aclarada por las autoridades estatales y federales, consideró el presidente de la Comisión de Ecología del Congreso del Estado, Jorge Antonio González Flores.

Lo anterior, luego de las manifestaciones realizadas por comunidades indígenas de la bahía de Ohuira que se oponen al proyecto y exigen información clara sobre las posibles afectaciones ambientales.

El Diputado local por el PAN criticó la manera en que se ha desarrollado el proceso, al señalar que no existe información suficiente sobre los impactos que podría generar la planta en el ecosistema de la región.

Indicó que las autoridades deben informar con precisión cuáles serían las consecuencias ambientales de concretarse la obra, así como los avances que registra el proyecto, debido a que algunos trabajos ya se encuentran en marcha.

“Exigimos que las autoridades estatales, a través de Sebides y la Secretaría de Economía, manden un informe detallado de los avances de los trabajos y si hay una afectación ambiental o no”, expresó.

Respecto a la consulta que presuntamente fue realizada por autoridades federales entre las comunidades indígenas, pero cuya existencia es cuestionada por los habitantes, González Flores señaló que también debe haber transparencia.

Consideró que, si dicha consulta se llevó a cabo, las autoridades deben presentar los resultados y la metodología empleada pues se debe escuchar directamente a la población involucrada.

“Dentro de esas manifestaciones ellos dicen que sí se hicieron; no solamente hay que decirlo, hay que demostrarlo”, señaló.

Reconoció que existen posiciones diversas entre el sector empresarial, que respalda la inversión, y las comunidades indígenas que rechazan el proyecto, por lo que insistió en la necesidad de que las autoridades transparenten toda la información relacionada con la planta.