$!La prioridad es la seguridad, señalan en conversatorio ‘El Futuro de Sinaloa. ¿Hacia dónde y cómo?’

“Yo no creo que un centro de convenciones sea una prioridad. Yo creo, como se ha dicho en este foro, la prioridad es la seguridad... no podemos generar de Sinaloa y venderlo como tal como una sociedad vivible, como una sociedad visitable y como una sociedad invertible, con los niveles de violencia que estamos padeciendo. Se hace necesario no buscar culpables, pero sí responsables. Hoy por hoy tenemos que ser exigentes. México no puede cambiar con una sociedad que aplaude a su Gobierno en lugar de exigirle”,

La presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, Cristina Ibarra Armenta, cuestionó que la parálisis económica que ahora se acentúa en Sinaloa es consecuencia de un rezago que data desde antes de la ola de violencia.

Sinaloa, dijo, ha sido un estado que no se ha modernizado en términos de su estructura productiva.

“No es posible que en el estado continúen las empresas buscando irse, o las empresas siguen teniendo problemas para hacer envíos a frontera o a cualquier otra parte del País”, criticó.

“No se tiene o no se ha tenido la capacidad de gestionar y de hacer el trabajo político que requiere un trabajo de cualquier envergadura”.

Entre las fallas que tiene el esquema económico en la entidad, Ibarra Armenta subrayó que está la falta de apoyo y respaldo por parte del Estado hacia las micro, pequeñas y medianas empresas.

Abundó que en la región no existe un sistema para que estas empresas tengan un verdadero desarrollo, lo cual resulta indispensable para la economía de cualquier zona.

“No existe inclusión financiera, no existe posibilidad de crecimiento de MiPyMEs. La base de cualquier economía no es solamente en México, sino en el mundo, son esas pequeñas empresas. Pero no las pequeñas empresas por el autoempleo, no porque no pudieron encontrar otra oportunidad, sino pequeñas empresas con una misión, con una visión, con un objetivo”, refirió la economista.

“Una empresa que no tiene un objetivo de crecimiento está eternamente condenada a cerrar en un punto, y volverse a reinventar”.