‘La protesta debe realizarse sin amenazas ni presiones’: Rocha Moya sobre movilización agrícola

El Gobernador afirmó que el tema lo atiende la Federación y que en Sinaloa solo se busca evitar el contacto entre manifestantes y fuerzas de seguridad
Belem Angulo |
25/11/2025 10:48
El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señaló que las manifestaciones de agricultores forman parte de un asunto que corresponde al Gobierno federal y que desde el ámbito estatal, se está trabajando para garantizar que las protestas se desarrollen en condiciones de respeto y sin confrontaciones.

Rocha Moya explicó que las corporaciones de seguridad mantienen distancia de los manifestantes con el objetivo de evitar cualquier tipo de roce o acercamiento que derive en tensiones.

Afirmó que su administración busca asegurar que las protestas se realicen con libertad, sin presiones externas ni amenazas hacia quienes participan en ellas.

“Este es un asunto que está tratando la Federación. Particularmente nosotros lo que estamos haciendo es tener el cuidado suficiente con las fuerzas de que no haya acercamiento para que no haya contacto directo, que se realice la protesta sin amenazas, sin presiones y con toda libertad”, declaró.

