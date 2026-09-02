$!‘La realidad es otra’: PAN en Sinaloa cuestiona informe de Sheinbaum

La Diputada panista, Roxana Rubio Valdez, criticó el contenido del informe presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que se resaltaron resultados positivos, pero se dejaron de lado temas como seguridad, salud, educación y economía.

Mientras el Gobierno federal presume avances en su Segundo Informe de Gobierno, el PAN en Sinaloa asegura que las cifras no cuentan toda la historia y que persisten problemas que afectan directamente a las familias.

Sobre educación, cuestionó que el informe se enfocara principalmente en las becas y señaló que existen más de 24 millones de personas en rezago educativo, situación que, dijo, no puede quedar fuera de la discusión.

“Entonces qué está pasando porque una cosa es lo que dicen desde el Palacio Nacional y otra muy distinta la que viven las familias mexicanas, a la gente pues ya no se le puede mentir, porque por más cifras que tengamos y más discurso que escuchemos es un informe que los mexicanos saben perfectamente que es una mentira”, señaló.

En seguridad, el Diputado Jorge González sostuvo que una disminución en los homicidios no significa que la violencia haya desaparecido.

Como ejemplo, mencionó el caso de Sinaloa, donde señaló que la inseguridad ha alterado la vida cotidiana de la población.

También cuestionó las cifras oficiales de homicidios y desapariciones correspondientes a 2025, al señalar que detrás de cada número existen familias afectadas y víctimas.

“Bajar las cifras no significa que el problema esté resuelto, de verdad que me parece una falta de respeto para todos los mexicanos y principalmente para los sinaloenses hablar que la violencia ha disminuido en el País, entonces si ha disminuido porque la percepción de inseguridad sigue tan alta y sabemos perfectamente bien lo que es hablar de inseguridad desde hace casi dos años, hay familias que cambiaron su forma de vivir, negocios que tuvieron que cerrar, personas que dejaron la ciudad porque ya no se sentían seguras y otras que se quedaron aquí pero viven con miedo todos los días y esto como les digo, no es exclusivo de Sinaloa, sino también de otras partes del País”, comentó.

Los legisladores panistas consideraron que el desempeño del Gobierno federal debe evaluarse también desde las calles y no únicamente a partir de estadísticas oficiales, por lo que llamaron a atender los problemas que, aseguran, continúan afectando a la ciudadanía.