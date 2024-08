Desde que inició la dotación gratuita de útiles escolares y uniformes, el pasado 5 de agosto, el Gobierno estatal ha recibido 18 denuncias por centros de canje irregulares, indicó el coordinador del programa de la Secretaría de Economía de Sinaloa, Miguel Ángel Navarrete Carrillo.

El funcionario explicó que 14 de las denuncias son por anomalías en los centros de canje no autorizado y cuatro más por centros de canje que sí estaban autorizados pero que estaban canjeando útiles escolares y uniformes, práctica contraria a lo establece las reglas de operación.

Cuatro de los centros denunciados pertenecen a Ahome, tres en Elota, tres en Mazatlán, uno en Angostura y siete más en el municipio de Culiacán, todos ellos fueron cerrados, detalló.

“La denuncia más nos la hacen otros proveedores, el proveedor tiene que mandar alguna foto, alguna buena evidencia. Tratar de buscar si se puede el número del proveedor, si no pues nosotros los visitamos, pero por ejemplo, una foto de que está saliendo con uniformes y útiles, que no se debe hacer”.

“El calzado no pasa nada porque puede ser útil y calzado o uniforme y calzado, pero no las tres cosas juntas, yo creo que eso no. Va contra las reglas y es para los demás, ¿te imaginas? Que uno tenga tenis, calzado y útiles pues va a canjear mucho más que el otro que no tiene más que útiles o uniformes”.

En ese sentido, explicó que los centros de canje a los que descubren con anomalías les levantan un acta, que pasa a un comité que decide si ese proveedor podrá participar o no en la dotación gratuita el próximo año.

Para denunciar centros de canje irregulares en Sinaloa, Navarrete Carrillo proporcionó el número de celular 6677587000 con extensión 2922, también el 6671512001 y un número de teléfono de la Secretaría de Educación Pública y Cultura que es 6678464220.

La primera semana del programa, del 5 al 11 de agosto, contempló los apellidos con la letra inicial de la A a la F y esta segunda semana del 12 al 18 de agosto será para la letra G hasta la O, la tercera semana del 19 al 25 de agosto de la P a la Z y del 26 de agosto hasta el 15 de noviembre para los que faltaron de recibir su dotación.

En la entidad hay 518 centros de canje de uniformes y 339 centros de canje de útiles escolares, los cuales pueden ser consultados en la página oficial uniformesyutilesescolares.sinaloa.gob.mx