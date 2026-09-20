La Secretaría de las Mujeres no puede sola: Senadora

Ante el incremento de asesinatos y feminicidios de mujeres en Sinaloa, es necesario fortalecer la coordinación entre las instituciones y mejorar la capacidad para detectar casos de alto riesgo, señaló la Senadora morenista Ana Francis Chiquete Elizalde.

La legisladora sostuvo que la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa no puede atender por sí sola la violencia contra las mujeres, pues se trata de un problema multifactorial que requiere la intervención de distintas instituciones y los tres órdenes de Gobierno.

“Entonces les decimos siempre a las mujeres, se lo dicen desde la Secretaría no están solas, pero lo cierto es que la Secretaría de las Mujeres no puede sola”, expresó la también ex titular de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa.

Chiquete Elizalde consideró que la atención debe involucrar áreas de educación, salud y seguridad pública, además de las instancias especializadas en atención a las mujeres.

“La articulación debe de ser también para atender justamente esto”, sostuvo.

Señaló que uno de los aspectos que deben fortalecerse es el análisis de los casos de violencia para identificar patrones relacionados con las víctimas y los contextos en los que ocurrieron las agresiones.

“Sí se puede hacer un análisis de qué está sucediendo con los casos, de qué edad son, en qué contextos”, planteó.

Explicó que esa información permitiría mejorar la respuesta institucional cuando una mujer solicite ayuda y detectar oportunamente si se encuentra en una situación de riesgo.

“Para que cuando haya una mujer que haga una llamada, que pida algún tipo de apoyo a las instituciones, se atienda de manera inmediata porque se detecta que es un caso de riesgo, de alto riesgo”, señaló.

La Senadora también pidió evitar la revictimización de las mujeres asesinadas y de sus familias, particularmente ante señalamientos sobre las actividades o circunstancias personales de las víctimas.

“Creo que es necesario hablar con mucho respeto cuando hablamos de las víctimas. También respeto a sus familias y respeto a la sociedad en general”, dijo.

Consideró que corresponde a la Fiscalía investigar cada uno de los casos y determinar posibles patrones, además de avanzar en resultados que permitan combatir la impunidad.

“Creo que la investigación ya la está llevando a cabo la Fiscalía y justamente esta unidad tendría que buscar dar resultados lo más pronto posible y justamente lograr combatir la impunidad en este tipo de delitos”, manifestó.

Chiquete Elizalde agregó que desde el Senado se trabaja en una propuesta de Ley General para Prevenir, Atender y Sancionar el Delito de Feminicidio, con la intención de homologar este delito en todo el País.

Indicó que otro de los temas contemplados es la reparación del daño para las familias de las víctimas, particularmente para niñas, niños y adolescentes que quedan bajo el cuidado de familiares después de un feminicidio.

“Entonces creo que Sinaloa tiene esa experiencia que aportar”, afirmó al referirse a programas estatales de apoyo a las familias.

La legisladora señaló que próximamente se prevé una reunión con familias de mujeres víctimas de feminicidio y de tentativa de feminicidio, como parte de los trabajos para incorporar sus experiencias a la discusión de la legislación.

Chiquete Elizalde sostuvo que la prevención debe ser uno de los principales componentes de la respuesta institucional frente a la violencia contra las mujeres.

Las declaraciones de la legisladora ocurren en un contexto en el que en Sinaloa han sido asesinadas 98 mujeres tan solo en el 2026.