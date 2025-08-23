$!La sinaloense Itzé Coronel Salomón es reconocida como Ícono de la Integridad 2025

CULIACÁN._ Dos sinaloenses, entre ellos Itzé Coronel Salomón, se encuentran entre las cinco personas que Accountability Lab México anunció como ganadoras de Íconos de la Integridad: Rendición de Cuentas 2025, campaña nacional que celebra a servidoras y servidores públicos que demuestran integridad, transparencia y compromiso con la ciudadanía.
Íconos de la Integridad es una iniciativa global que busca cambiar la narrativa sobre el servicio público reconociendo a quienes hacen lo correcto, incluso cuando nadie los está mirando, señala un comunicado.
Este año, la edición mexicana se centró en la rendición de cuentas, recibiendo un total de 86 nominaciones de todo el País.
Sinaloa cuenta con dos Íconos de la Integridad: Itzé Coronel Salomón y Víctor Manuel Gallardo Barraza, ambos reconocidos por su trayectoria y compromiso con la integridad en el servicio público.
Tras un riguroso proceso de revisión y deliberación por parte de un jurado especializado, en total fueron seleccionadas cinco personas ganadoras de esta edición, agrega el boletín.
Como directora de Mujeres en la Ciencia, la doctora Itzé Coronel Salomón ha impulsado la transparencia, la inclusión de género en la ciencia y la participación ciudadana desde la Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica e Innovación del Estado de Sinaloa (CONFÍE), señala.
Además es fundadora de la Red de Mujeres Anticorrupción de Sinaloa y promotora de congresos que visibilizan el trabajo de mujeres investigadoras, combinando su experiencia académica, periodística y de activismo para generar políticas públicas inclusivas y fortalecer la rendición de cuentas.
“A la ciudadanía me gustaría mucho decirles, reiterarles, que la rendición de cuentas no es un favor que nos hacen, es un derecho, y que ejercer ese derecho transforma, y que exigir, participar, proponer con firmeza y con respeto, por supuesto, es algo que deben de estar haciendo porque eso fortalece nuestra democracia”, compartió Coronel Salomón.
“La rendición de cuentas como persona servidora pública es el compromiso que tenemos de responder con hechos y con ética al mandato que la ciudadanía nos da, porque la palabra lo dice, pero muchas veces se pierde en la cotidianidad, ¿no? Persona servidora pública, estamos para eso, para servirle a la ciudadanía. Y la integridad es la coherencia que tenemos entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, incluso, y esto es muy importante, cuando nadie nos ve”.
Ahora, la campaña entra en su fase más visible: la difusión de los videos de las y los cinco Íconos de la Integridad. Es la oportunidad de conocer sus historias, inspirarse con sus buenas prácticas y sumarse a un diálogo sobre cómo fortalecer la confianza en nuestras instituciones, indica el comunicado.
El público puede participar emitiendo su voto ciudadano, que otorgará una distinción especial a la persona que reciba más apoyos. Las cinco personas ya son ganadoras reconocidas por el jurado; este voto es un reconocimiento adicional que refleja el respaldo del público.
El público puede conocer las historias, ver los videos y participar con su voto ciudadano en https://integrityicon.org/mexico-voting-page-2025/
GANADORES
● Itzé Coronel Salomón, directora de Mujeres en la Ciencia, de la Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica e Innovación – Sinaloa.
● Víctor Manuel Gallardo Barraza, jefe de Departamento de Ética e Integridad y Prevención de Conflictos de Interés, Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas – Sinaloa.
● Irene Zacarías Sánchez, coordinadora de Diagnósticos, Secretaría de Participación Ciudadana – Nuevo León.
● Enriqueta Odette Ruiz Martínez, subsecretaria de Planeación, Secretaría de Finanzas y Planeación – Quintana Roo.
● Miguel Ángel Galindo Sánchez, jefe de Departamento de Evaluación, Instituto Municipal de Planeación – Puebla.