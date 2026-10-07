$!La sindicatura de Costa Rica está abandonado en servicios públicos, denuncian manifestantes

Decenas de habitantes de la sindicatura de Costa Rica acudieron este miércoles al Palacio Municipal de Culiacán para reclamar la falta de servicios públicos en la sindicatura. “Nos tienen abandonados en los servicios, Costa Rica está llena de basura, Costa Rica, sus calles están intransitables, Costa Rica está a oscuras”, denunció el vecino Martín Medina.





Los manifestantes denunciaron que la recolección de basura es insuficiente y que de los ocho camiones recolectores con los que cuenta Costa Rica, solo dos están funcionando. Martín Medina también señaló que la acumulación de basura ya es visible en distintas colonias y que algunos sitios se han convertido en tiraderos clandestinos. “Nos han prometido muchísimas cosas que no han cumplido hasta ahorita”, expresó.

Aseguró que el problema lleva años y que los habitantes ya han acudido con el síndico de Costa Rica, quien les ha manifestado que no cuenta con recursos suficientes para atender las necesidades de la sindicatura. Medina también señaló que en el taller permanecen vehículos y maquinaria fuera de operación, entre ellos camiones recolectores, motoconformadoras y góndolas. “Ya fuimos a contactar al taller, ya están tirados los carros recolectores, la motoconformadora, las góndolas, todo lo que se ocupa para que Costa Rica esté limpio”, dijo. Los habitantes también reclamaron calles deterioradas y falta de alumbrado público. Indicaron que durante las lluvias algunas vialidades se vuelven prácticamente intransitables. Durante la protesta, los manifestantes intentaron ingresar al Palacio Municipal para entregar sus peticiones, pero personal de seguridad que resguarda el acceso no les permitió entrar a todos. Además, a algunos de los participantes les retiraron las pancartas que llevaban durante la manifestación.



