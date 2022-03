La temporada de camarón culminará con bajas capturas, advierte Secretaria de Pesca de Sinaloa

Previo al inicio de la veda para la pesca del camarón en Sinaloa, la titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, Flor Emilia Guerra Mena, señaló que durante la temporada no se lograron los resultados que se esperaban, ya que hubo bajas capturas de crustáceo.

Precisó que los pescadores registraban de 3 a 4 toneladas en el primer lanzamiento de atarraya.

“Podemos decir que no nos fue tan mal pero no era lo que esperábamos y las embarcaciones están regresando con muy pocas toneladas, tres o cuatro toneladas en la primera lanza que hacen y no son los números que estábamos esperando”, detalló.

Atribuyó estos resultados a que la temporada de captura se realizó en un año atípico por la crisis sanitaria de Covid-19.

De acuerdo con la funcionaria, el sector también se vio afectado por el aumento de los insumos energéticos, pues en ese sentido ya no se está apoyando a las embarcaciones mayores ni a las pequeñas.

Guerra Mena apuntó que la actividad pesquera se ha podido mantener reforzada por la acuacultura.

En municipios como Mazatlán y Escuinapa, tanto cooperativas como colectivos de pescadores han afirmado que la baja captura se debe a la escasez de crustáceo en los mares.

Se prevé que la veda para la captura de camarón inicie después del 20 del presente mes.