$!La UAS acumula una deuda de $1,600 millones, acusan docentes

Agregó que para el cierre de 2026 la Universidad requiere mil 380 millones de pesos extraordinarios, 840 millones de pesos para el pago de aguinaldos y 270 millones para cada una de las quincenas de diciembre, sin embargo aún prevalecen otras deudas.

Chávez Piña explicó que desde febrero de 2026 se han presentado problemas para que les cubran el pago de las quincenas, dichas dificultades fueron las mismas que originaron el paro de labores de julio de este año.

“Tenemos compromisos de deuda acumulada superiores a mil 600 millones de pesos. Se trata de esto principalmente de deudas con el Seguro Social, el Infonavit, el SAT y el Gobierno del Estado, con los que afortunadamente se han firmado convenios y se ha priorizado mantener al corriente para asegurar las prestaciones sociales de los trabajadores”, informó.

La Universidad Autónoma de Sinaloa acumula deudas por más de mil millones de pesos en diferentes conceptos, informó Giovanni Azael Chávez Piña, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS.

El docente subrayó la falta de recursos extraordinarios que eran entregados con regularidad anteriormente y que no deben de confundirse con los préstamos que facilita la gobernación.

“Mediante un corrimiento financiero federal, es decir, básicamente un adelanto del subsidio de noviembre, a julio de 2026, se logró cubrir la deuda de 131 millones por concepto de prima vacacional 2025, así como el pago de las quincenas de junio y la prima vacacional de 2026. Pero igual no fue un recurso extraordinario. Son adelantos y préstamos que no resuelven nuestro problema financiero”, informó el docente.

Agregó que algunas de las medidas que se han tomado dentro de la casa de estudios en busca de una mejoría en la infraestructura financiera han sido la comparación de facultades, el prescindir de trabajadores y el esquema de la reingeniería universitaria.

“El proceso de reingeniería llevado a cabo por la Universidad autónoma de Sinaloa, no ha sido... Bueno, vamos a ponerlo así en el contexto, ha sido doloroso en cierto sentido para los universitarios y no es cosa menor. El hecho de renunciar a una parte de nuestro sueldo, tanto para los compañeros jubilados como los trabajadores activos, ha representado un golpe para nuestros bolsillos, ha presentado también un golpe a nuestras finanzas personales y por lo tanto ha sido un sacrificio que nosotros como universitarios hemos asumido”, expuso.

Los trabajadores de la UAS solicitaron al Gobierno Estatal y Federal el rescate financiero por medio de recursos extraordinarios como parte de la solución.

Advirtieron que el presupuesto anual de la Universidad está por debajo de la inflación, es decir, que el aumento del presupuesto no ha crecido en números reales debido a dicho fenómeno financiero.

Agregaron que el subsidio que reciben por estudiante se encuentra por debajo del promedio nacional en comparación con otras universidades y, con ello, el presupuesto que se invierte para mantener la cobertura universal ha requerido un aumento de recursos tanto materiales como humanos, lo cual ha sido insuficiente.

Durante la rueda de prensa Giovanni Chávez fue acompañado de Alberto Quintero docente y administrativo de la Facultad de informática Culiacán y Cecilia Arellano Morales docente de la Facultad de enfermería de Culiacán.