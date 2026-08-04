La UAS alista su infraestructura y garantiza a su comunidad instalaciones adecuadas para el inicio del ciclo escolar 2026-2027, en la Unidad Regional Norte

La preparación de la infraestructura universitaria en la Unidad Regional Norte inicia desde el proceso de preinscripción, como parte de una estrategia institucional que permite planificar con anticipación las acciones necesarias para recibir a los estudiantes en el próximo ciclo escolar 2026-2027, informó el vicerrector de la Unidad Regional Norte de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), el doctor Lauro César Parra Aceviz.

El funcionario explicó que, paralelamente a los procesos académicos y administrativos, se desarrolla un programa de revisión de instalaciones, mobiliario y equipos, además de labores de limpieza, habilitación de espacios, mantenimiento de sistemas eléctricos y de aires acondicionados, pintura y rehabilitación de sanitarios.

“Desde el proceso de preinscripción, miles de jóvenes deciden formar parte de nuestra comunidad y nosotros, prácticamente desde entonces, comenzamos a planificar y ejecutar todas las acciones de mantenimiento que nos permitan recibirlos de la mejor manera”, destacó.

Señaló que estos trabajos forman parte del compromiso institucional de ofrecer condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades universitarias, gracias a la labor permanente del personal administrativo, de apoyo y de confianza.

“Prácticamente no han tenido vacaciones porque, previo a ellas y a través de un diagnóstico, hemos trabajado en limpieza, habilitación de espacios, mantenimiento de sistemas eléctricos, equipos de aire acondicionado, pintura y baños; ese es el compromiso de nuestro rector y el que hacemos propio en la Unidad Regional Norte”, expresó.

Parra Aceviz indicó que los trabajos concluirán durante la presente semana para recibir a la comunidad universitaria; sin embargo, puntualizó que el programa “Reto Mejora: Cuida tu Espacio Universitario”, impulsado por la Unidad de Bienestar Universitario (UBU), permanece activo en los planteles, fortaleciendo tanto la conservación de las instalaciones como la cultura de su cuidado.

Asimismo, el vicerrector agradeció el respaldo de la administración central y aseguró que la universidad se encuentra preparada para recibir tanto a estudiantes de nuevo ingreso como de reingreso.