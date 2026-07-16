La UAS e IMSS-Bienestar firman convenio de colaboración en beneficio de los estudiantes y la comunidad; coordinan esfuerzos en salud, investigación y práctica profesional

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) celebraron un Convenio General de Colaboración que permitirá a los estudiantes de las facultades de Medicina, Odontología, Enfermería, Trabajo Social, Derecho, y Contaduría y Administración, entre otras, realizar su servicio social y prácticas profesionales, así como utilizar los campos clínicos para fortalecer su formación.

Este instrumento de colaboración incluye la capacitación que el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud (CIDOCS) pueda brindar al personal del IMSS-Bienestar. Asimismo, contempla la realización de actividades educativas, de investigación y culturales en materia de salud, promoviendo la generación y aplicación del conocimiento en beneficio de la población sin seguridad social.

Por parte de la UAS, el convenio fue firmado por el rector, el doctor Jesús Madueña Molina, ante la presencia de funcionarios de la administración central y directores de las facultades directamente beneficiadas.

“Nosotros, como Universidad Autónoma de Sinaloa y formadora de recursos humanos en salud y otras áreas, queremos trabajar de manera coordinada con el IMSS-Bienestar. Teníamos convenios con el IMSS, con el ISSSTE y con la Secretaría de Salud, y nos faltaba el IMSS-Bienestar. En sus hospitales y áreas colaboran muchos universitarios; hay muchos jóvenes que hacen sus prácticas de servicio social, su internado y sus prácticas profesionales en un espacio que para nosotros es de mucha ayuda”, expresó Madueña Molina.

El Rector señaló que, desde septiembre de 2021, la UAS atiende a la mayor cantidad posible de jóvenes que tocan a su puerta, una tarea que solo se ha complicado en las carreras de Medicina y Odontología, no por la falta de espacios en las aulas, sino de campos clínicos. Por ello, valoró de manera especial la firma de este documento.

“Se trata de unir esfuerzos con el IMSS-Bienestar para mantener esta colaboración y garantizar que nuestros jóvenes tengan dónde hacer su práctica clínica, porque no es solo el internado; en el caso de Medicina y Enfermería, también tenemos las prácticas de pregrado”, añadió.

El doctor Madueña expresó al titular del IMSS-Bienestar que las puertas de la Universidad están abiertas para seguir colaborando en el área de salud y en cualquier otra que se requiera, destacando el enfoque de la institución en formar jóvenes con altos estándares de calidad.

Por su parte, el director general de Vinculación y Relaciones Internacionales, el doctor Jesús Enrique Sánchez Zazueta, detalló que el convenio busca promover y ejecutar de forma coordinada las acciones acordadas, alineándolas con los programas institucionales del IMSS-Bienestar y los fines académicos de la UAS. De igual forma, se contempla proporcionar los recursos humanos y materiales necesarios de acuerdo con la capacidad operativa y presupuestal de cada institución, así como proponer proyectos y protocolos conjuntos de investigación científica.

El coordinador estatal del IMSS-Bienestar en Sinaloa, el doctor Julio César Quintero Ledezma, agradeció esta colaboración y reconoció a la UAS como la máxima casa de estudios del estado.

“Para nosotros era muy importante que todos los alumnos becarios que están en nuestra institución contaran con una mayor protección. Este es un convenio muy amplio gracias al cual los alumnos estarán en nuestras unidades de salud, y aquellos que deseen colaborar en las áreas administrativas serán también bienvenidos”, manifestó Quintero Ledezma.

Agregó que el IMSS-Bienestar cuenta con casi 300 unidades de salud de primer, segundo y tercer nivel, además de áreas administrativas que requieren de las pasantías de los estudiantes que están por egresar. Destacó que la UAS es una institución aliada que los fortalece, pues sus alumnos llegan con las bases necesarias para realizar un trabajo ético y profesional.

Finalmente, detalló que en días recientes han recibido a más de 550 médicos internos y 190 pasantes de Medicina, y que están próximos a recibir a los estudiantes de Enfermería y Trabajo Social.