La UAS es el principal proveedor de profesionistas en el mercado laboral de Sinaloa, señala el rector

Ante los señalamientos del sector empresarial por la falta de jóvenes para el campo laboral, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina señaló que esta casa de estudios es el proveedor de profesionistas en el estado.

“La Universidad es el principal proveedor de profesionistas en la industria, en el campo, en el comercio, en todas las áreas de desarrollo del estado”, comentó.

Destacó que son la principal fuente de proveedor de recurso humano, y que están trabajando para mejorar cada día esa situación.

“Yo no me pondría ese saco, a nosotros no nos quedaría, eso lo podemos ver me todas las áreas, usted pregunte en el Congreso del Estado, presidencias municipales, Gobierno del estado, empresas son universitarios los que están ahí”, detalló.

“Yo no comentaría al respecto, porque no conozco la declaración que han hecho ellos, y en su momento ya comenté que la Universidad no le quedaba ese saco”.

En días recientes, Canacintra Culiacán señalaba que las universidades han dejado de preparar a los jóvenes para ocupar vacantes que se ofrecen.

El Presidente de Canacintra Culiacán, Sergio Álvarez, opinó que debe existir un mayor acercamiento entre las empresas y las universidades, a fin de establecer una coordinación en los planes de estudio que le permita a los egresados contar con las habilidades necesarias para ingresar el mercado laboral.