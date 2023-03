“La Universidad Autónoma de Sinaloa se encuentra protegida por suspensiones provisionales que se han otorgado, eso es un hecho, no un dicho, no una pose, aquí están los documentos están en la justicia federal registrados, no es un simple discurso, es una realidad, que no quepa duda”, así lo afirmó el director de Asuntos Jurídicos, Robespierre Lizárraga Otero, en un comunicado.

Acompañado de autoridades universitarias como el Secretario General, el Vicerrector, los directores de Recursos Humanos, de Escuelas Preparatorias, de Comunicación Social y del Secretario del SUNTUAS Académicos, precisó que ya son 4 suspensiones provisionales que los jueces de distrito han otorgado como respuesta a los amparos de consejeros universitarios contra la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, lo que protege a la Casa Rosalina.

Hizo un respetuoso llamado a los diputados del Congreso del Estado a que no mal informen a la comunidad universitaria y a la sociedad, ya que la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa viola la Autonomía Universitaria, y mostró una vez más cómo las leyes aprobadas en Puebla y Jalisco no tienen los agregados que sí tiene la de Sinaloa y que violentan la Autonomía, por ello es que se han otorgado las suspensiones provisionales.

Indicó que hay un número indeterminado de juicios de amparos que se han interpuesto en los 11 distritos en todo el estado y en 4 se ha otorgado la suspensión provisional, lo que significa que el Congreso del Estado no puede realizar una consulta al interior de la UAS para modificar su Ley Orgánica.

“La Universidad se encuentra actualmente protegida, si no es así que apliquen la Ley de Educación en términos de lo que señala la suspensión para que vean las consecuencias jurídicas que se van a generar (...) ya lo explicamos claro: no pueden aplicar los artículos que se señalan en la suspensión porque se estaría violando una suspensión provisional otorgada por un juez federal, Artículo 3ro, párrafo tercero y cuarto, Artículo 51 fracción VIII y Artículo 59”, detalló.

Agregó que los legisladores están dando “verdades a medias”, lo que lamentó; respetuosamente invitó al Congreso del Estado y demás poderes a que protejan la Autonomía Universitaria, pues lo que hay ahorita es una “extralimitación” del Poder Legislativo que con sus discursos solo buscan confundir.

Las suspensiones provisionales, agregó, se mantienen hasta el fin de mes, por lo tanto, la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa no puede ser aplicada ya que ciertamente se han dado suspensiones provisionales sobre el artículo 59, pero también se han dado 4 suspensiones provisionales que contemplan todos los artículos que se ha planteado en el amparo y eso ampara, por lo tanto, a la Universidad.

Agregó que la Universidad Autónoma de Sinaloa no está renuente a los cambios, pero deben darse respetando el principio de Autonomía, no por imposición de un ente extraño que quiera imponer su voluntad.