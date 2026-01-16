La UAS iniciará la Jornada de Formación Docente para fortalecer el Bachillerato; capacitará a más de 2 mil 400 docentes previo al nuevo semestre

En la idea de que el segundo semestre del ciclo escolar 2025-2026 el próximo lunes 26 de enero inicie con buen ánimo, disposición y responsabilidad del personal académico y con ello la formación de los miles de estudiantes sea la mejor, del 19 al 23 del presente mes se llevará a cabo, de forma virtual y/o presencial, la Jornada de Formación Docente del Bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), informó Yeimy López Camacho.

“Se espera una asistencia de 2 mil 400 docentes de los 43 planteles y sus 60 extensiones, algunos de ellos, dentro de sus posibilidades asistirán a más de una sesión ya que muchos de nuestros docentes imparten más de una asignatura dentro del semestre”, apuntó.

La responsable del área de Formación Docente de la Dirección General de Escuelas Preparatorias (DGEP) de la UAS señaló que las sesiones virtuales sincrónicas de los 22 talleres en líneas serán en relación con la Orientaciones didácticas para la implementación del Plan de Programas de estudio 2024, capacitación que estará a cargo del personal de la DGEP y docentes invitados.

“Dentro de estas sesiones se estarán tocando los puntos de aspectos relevantes sobre la Reforma Curricular 2024, así como los aspectos relevantes de los nuevos Programas de estudio 2024, además se tratará de abordar también puntos importantes referente a las asignaturas del semestre anterior, así como se abarcará lo que son las dudas y también aportaciones a los nuevos programas, también tratando de incorporar el Plan 2018 que también se tiene vigente en tercer año”, manifestó.

Así mismo enfatizó que la importancia de la formación docente radica en la posibilidad de compartir experiencias y recursos dentro de este gremio, conocer lo que otros hacen, ya que todo esto permite ampliar el repertorio de estrategias para un mejor desempeño y formación académica que se les brinda a los miles de bachilleres que se forman en las aulas universitarias.

Mencionó que la capacitación que se da a los docentes no solo se suscribe a esta semana, sino que es permanente, por lo que en los próximos meses se estarán llevando a cabo Diplomados, talleres, seminarios, conferencias y coloquios.