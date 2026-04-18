La UAS ofrece servicios gratuitos de salud integral a través de la Unidad de Bienestar Universitario; psicología, nutrición y atención médica

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), mediante la Unidad de Bienestar Universitario (UBU) dirigida por la doctora Sofía Angulo de Madueña, pone a disposición de la comunidad rosalina y del público en general servicios gratuitos de psicología, nutrición y atención médica, en un horario de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas.

Diana Sugey Mendoza Cital, responsable del Área de Psicología de la UBU, detalló el alcance de estos servicios:

● Psicología: Brinda apoyo y contención emocional.

● Nutrición: Ofrece valoraciones físicas, seguimiento y planes alimenticios accesibles.

● Consulta Médica: Funciona como un espacio de primer contacto para detectar malestares y canalizar a los pacientes hacia atención especializada si es necesario.

“Contamos con atención psicológica, nutricional y médica precisamente para que la comunidad rosalina se acerque y cuente con espacios gratuitos donde se les oriente sobre cómo mejorar su salud”, señaló Mendoza Cital.