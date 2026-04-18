La UAS ofrece servicios gratuitos de salud integral a través de la Unidad de Bienestar Universitario; psicología, nutrición y atención médica

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), mediante la Unidad de Bienestar Universitario (UBU) dirigida por la doctora Sofía Angulo de Madueña, pone a disposición de la comunidad rosalina y del público en general servicios gratuitos de psicología, nutrición y atención médica, en un horario de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas.
Diana Sugey Mendoza Cital, responsable del Área de Psicología de la UBU, detalló el alcance de estos servicios:
● Psicología: Brinda apoyo y contención emocional.
● Nutrición: Ofrece valoraciones físicas, seguimiento y planes alimenticios accesibles.
● Consulta Médica: Funciona como un espacio de primer contacto para detectar malestares y canalizar a los pacientes hacia atención especializada si es necesario.
“Contamos con atención psicológica, nutricional y médica precisamente para que la comunidad rosalina se acerque y cuente con espacios gratuitos donde se les oriente sobre cómo mejorar su salud”, señaló Mendoza Cital.
Un aspecto clave de estos servicios es que son atendidos por prestadores de servicio social bajo la estricta supervisión de especialistas, lo que permite a los jóvenes fortalecer su formación académica y adquirir experiencia profesional directa.
Mendoza Cital subrayó la importancia de que estudiantes y personal universitario aprovechen estos beneficios para fomentar hábitos saludables que puedan replicarse en todo el entorno educativo. Esta iniciativa responde al compromiso institucional impulsado por el Rector, el doctor Jesús Madueña Molina, cuya visión de educación humanista prioriza el bienestar integral y colectivo, extendiendo este beneficio a toda la sociedad sinaloense.
Para acceder a las consultas, los interesados deben programar una cita a través de los siguientes canales:
● Teléfono: 667 689 1080
● Facebook: Bienestar Universitario UAS
● Ubicación: Campus Rafael Buelna Tenorio (Blvd. Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros #2358, Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa).