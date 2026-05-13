La UAS se consolida como referente científico en Sinaloa, con crecimiento del 24% en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII)

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se posiciona como un referente científico en el estado al registrar, en tan solo un año, un incremento del 24.7 % en el padrón de académicos reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), pasando de 574 a 716 integrantes, destacó la doctora Marcela de Jesús Vergara Jiménez.

La directora general de Investigación y Posgrado de la institución explicó que este incremento en la alta habilitación docente es uno de los pilares del Eje II (Investigación y Transferencia de Conocimiento) del Plan de Desarrollo Institucional Con Visión de Futuro 2029, el cual refleja firmemente la política de apoyo a la ciencia que impulsa el rector, doctor Jesús Madueña Molina.

“Ha sido un avance muy significativo para nuestra institución el que hayamos incrementado el número de investigadoras e investigadores con este reconocimiento; eso habla del trabajo que se hace aquí, del trabajo colegiado y colectivo en donde se desarrollan líneas de investigación de pertinencia. Sin duda, formamos redes de trabajo importantes para el avance de Sinaloa desde las funciones sustantivas de la UAS”, indicó.

Resaltó que el hecho de contar con un aumento en el número de miembros adscritos al SNII permite a la institución tener un espacio para una mayor cobertura de estudiantes en formación y, por supuesto, una mayor productividad en la generación de conocimiento transferible, que llegue a los sectores productivos y contribuya a resolver las necesidades reales de la región y del país.

Asimismo, la funcionaria universitaria señaló que otros rubros en los que se ha tenido un incremento importante son los de cuerpos académicos y perfiles PRODEP, además del fortalecimiento de redes de colaboración nacionales e internacionales.

Puntualizó que, durante este primer año de gestión, la UAS tiene activos 30 proyectos de investigación, de los cuales 24 cuentan con apoyo directo de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y seis son proyectos de transferencia de tecnología con financiamiento de entidades de prestigio nacional e internacional, como la Universidad Metropolitana de Londres (London Met), el British Council y el Corredor Científico Académico y Empresarial del Mar de Cortés, por mencionar algunos.

“Los investigadores están consolidados con su reconocimiento y, con base en esos resultados, definitivamente refrendan esa garantía institucional que ha tenido históricamente nuestra institución a lo largo de sus 153 años”, expresó.

Vergara Jiménez recalcó que, en su administración, el rector Madueña Molina ha priorizado la generación de conocimiento y la formación de recursos humanos de excelencia; por ello, manifestó que desde la universidad continuarán fortaleciendo el trabajo directo con los sectores productivos y evolucionando para seguir resolviendo las necesidades que el entorno social exige y aportar al desarrollo de Sinaloa y México.

“El que nosotros, los investigadores e investigadoras, podamos conjuntar esfuerzos con los sectores productivos para solucionar problemas es un eslabón muy importante de esta hélice académico-científica y de producción que nos exige la sociedad. La Universidad Autónoma de Sinaloa siempre está visualizando el futuro, y el Plan de Desarrollo de nuestro rector está justamente encaminado a trabajar de forma paralela con las necesidades sociales; con base en ello, nos incita y nos convoca a trabajar en esa dirección”, manifestó la directora general de Investigación y Posgrado de la UAS.