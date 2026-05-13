La UAS se declara lista para la aplicación de exámenes de admisión y diagnóstico

La Universidad Autónoma de Sinaloa recibirá para su resguardo este jueves 14 de mayo los exámenes de Admisión y de Diagnóstico. Estos se aplicarán el sábado 23 de mayo a los cerca de 50 mil aspirantes de nivel medio superior y superior que desean ingresar a esta casa de estudios.

A través de un comunicado, el director general de Servicios Escolares, Alfonso Mercado Gómez, informó que dicho material se entregará a las unidades regionales y académicas los días 21 y 22 de mayo. Los paquetes constan de 18 versiones de examen: dos para bachillerato y 16 para licenciatura, distribuidas según las ocho áreas del conocimiento de la Universidad.

“Tal como lo marca el Calendario del Proceso de Admisión, el día 23 de mayo a las 8:00 horas se aplicará el Examen de Admisión para el Nivel Superior y el Examen Diagnóstico para el Nivel Medio Superior”, expresó Mercado Gómez.

El funcionario explicó que, en el caso del bachillerato, el examen es obligatorio para conocer el nivel académico de los aspirantes. Esto permite a la institución implementar estrategias de regularización o estandarización de conocimientos y aptitudes.

“Esto nos permitirá obtener los insumos para elaborar un programa de atención acorde a la matrícula. Recordemos que el compromiso del rector, el doctor Jesús Madueña Molina, es garantizar un espacio al 100% de los aspirantes a preparatoria. Por ello, en este nivel el examen es de diagnóstico; solo en el nivel superior y en carreras con sobredemanda tiene carácter de admisión”, puntualizó.

Recomendaciones para el día del examen

Se recomienda a las y los aspirantes tomar las medidas necesarias para llegar con puntualidad, debido a la gran movilización que se genera ese día.

- Documentación: Presentar identificación (puede ser la de estudiante), pase de ingreso o ficha de preinscripción.

- Logística: Si el aspirante perdió su pase o ficha, podrá solicitar una impresión en el departamento de Control Escolar temprano ese mismo día, siempre y cuando haya realizado el pago correspondiente (incluso si sus documentos aún no han sido aprobados en el sistema).

- Materiales: La escuela proporcionará lápiz y borrador, aunque el alumno puede llevar los propios. Se permite el uso de calculadora básica (no científica).

Capacitación del personal

Finalmente, se informó que ya inició la capacitación de los coordinadores de Control Escolar y personal administrativo, coordinada por la Secretaría Académica Universitaria. Este jueves también se capacitará a los monitores, sumando entre 5 mil y 6 mil universitarios involucrados en la jornada estatal del 23 de mayo.