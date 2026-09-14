La UAS también suspende clases en nueve municipios por las lluvias

La Universidad Autónoma de Sinaloa también canceló las clases en nueve municipios de la entidad debido a las condiciones climatológicas.

En un aviso, la UAS señaló que las actividades estaban canceladas para los planteles de educación media superior y superior para el turno matutino.

Los municipios donde no hay clases esta mañana de lunes son Sinaloa Municipio, Juan José Ríos, Ahome, El Fuerte, Guasave, Salvador Alvarado, Angostura, Mocorito y Navolato.

Al igual que las disposiciones emitidas por la SEPyC, la Universidad informó que la medida se ha tomado tras la recomendación de Protección Civil.

La UAS llamó a la comunidad a mantenerse atentos a las redes universitarias oficiales y Radio UAS para conocer cualquier actualización.