$!La UAS y Encauza IAP firman convenio para fortalecer prevención del cáncer

La UAS y Pro-mujer con Cáncer de Sinaloa, Institución de Asistencia Privada, firmaron un convenio estratégico para impulsar la prevención del cáncer y el acompañamiento social en el estado.
Este acuerdo busca fortalecer la detección oportuna de cáncer de mama, cervicouterino y próstata, así como brindar apoyo integral a pacientes y sus familias.
El documento fue firmado por el rector Jesús Madueña Molina y formalizado con la presencia de Sofía Angulo de Madueña, directora de la Unidad de Bienestar Universitario.
El objetivo es fomentar el servicio social, el voluntariado y la educación para la salud, sensibilizando sobre la detección temprana y el apoyo a personas con cáncer en Sinaloa.
Pro-mujer con Cáncer de Sinaloa, Institución de Asistencia Privada, conocida como Encauza IAP, es una organización sin fines de lucro que, desde 2007, acompaña a personas de escasos recursos.
Ofrece apoyo en estudios médicos, biopsias y acompañamiento psicológico en la prevención y tratamiento del cáncer de mama, cervicouterino y de próstata.
“Este documento representa un paso firme hacia tener una sociedad más consciente y más preparada para enfrentar uno de los desafíos más sensibles de nuestro tiempo”, señaló Sofía Angulo de Madueña, directora de la Unidad de Bienestar Universitario.
Angulo de Madueña agregó que la universidad, como institución pública y humanista, asume la responsabilidad de poner el conocimiento al servicio de la vida.
Precisó que, gracias a este convenio, se sumarán esfuerzos para sensibilizar a la sociedad y avanzar en la detección y tratamiento de estos padecimientos.
Agradeció la confianza de los representantes e integrantes de Encauza IAP para la firma de este acuerdo, destacando que su labor inspira y recuerda que la salud es un compromiso social.
Los compromisos del convenio incluyen promover la participación voluntaria de estudiantes, docentes, personal universitario y egresados en campañas, jornadas, eventos con causa y programas de Encauza IAP.
También se colaborará en pláticas, conferencias y talleres, además de explorar proyectos comunitarios conjuntos, según detalló Jesús Enrique Sánchez Zazueta, director general de Vinculación y Relaciones Internacionales.
Adriana Rojo Zazueta, presidenta de Encauza IAP, ponderó el convenio porque permitirá hacer cosas extraordinarias.
“Nuestro objetivo, al final de cuentas, es que nadie debería de pasar esta enfermedad en soledad”, expresó Rojo Zazueta.
Subrayó que la unión de voluntades y el deseo de servir a los demás son fundamentales para el bienestar de los pacientes.
Durante el evento, se recordó a Rosalía Camacho de Aguilar como fundadora de Encauza IAP.
Asistieron Yajaira Camacho Rodríguez, directora, y Efrén Encinas Torres, integrante del Consejo de Encauza IAP, junto con titulares de las áreas de Vicerrectoría, Finanzas, secretaría académica, Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, Planeación, Jurídico, Servicio Social y la Facultad de Medicina, además de Connie Zazueta, directora del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.