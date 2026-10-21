$!La UAS y Encauza IAP firman convenio para fortalecer prevención del cáncer

La UAS y Pro-mujer con Cáncer de Sinaloa, Institución de Asistencia Privada, firmaron un convenio estratégico para impulsar la prevención del cáncer y el acompañamiento social en el estado. Este acuerdo busca fortalecer la detección oportuna de cáncer de mama, cervicouterino y próstata, así como brindar apoyo integral a pacientes y sus familias. El documento fue firmado por el rector Jesús Madueña Molina y formalizado con la presencia de Sofía Angulo de Madueña, directora de la Unidad de Bienestar Universitario. El objetivo es fomentar el servicio social, el voluntariado y la educación para la salud, sensibilizando sobre la detección temprana y el apoyo a personas con cáncer en Sinaloa.





Pro-mujer con Cáncer de Sinaloa, Institución de Asistencia Privada, conocida como Encauza IAP, es una organización sin fines de lucro que, desde 2007, acompaña a personas de escasos recursos. Ofrece apoyo en estudios médicos, biopsias y acompañamiento psicológico en la prevención y tratamiento del cáncer de mama, cervicouterino y de próstata. “Este documento representa un paso firme hacia tener una sociedad más consciente y más preparada para enfrentar uno de los desafíos más sensibles de nuestro tiempo”, señaló Sofía Angulo de Madueña, directora de la Unidad de Bienestar Universitario. Angulo de Madueña agregó que la universidad, como institución pública y humanista, asume la responsabilidad de poner el conocimiento al servicio de la vida.



