La UAS y ENCAUZA IAP firman un convenio de colaboración estratégica para fortalecer la prevención del cáncer y el acompañamiento social en Sinaloa

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y Pro-mujer con Cáncer de Sinaloa, Institución de Asistencia Privada, conocida como ENCAUZA IAP, firmaron un Convenio General de Colaboración con el objeto de impulsar el servicio social, el voluntariado, la educación para la salud, la sensibilización, la promoción de la detección oportuna y el acompañamiento social de personas con cáncer y sus familias, con énfasis en el cáncer de mama, cervicouterino y de próstata en el estado.

El documento fue firmado previamente por el rector, doctor Jesús Madueña Molina, en virtud de que se encontraba realizando gestiones en la Ciudad de México. Durante el evento, fue representado por la directora de la Unidad de Bienestar Universitario (UBU), doctora Sofía Angulo de Madueña, quien firmó como testigo de honor.

ENCAUZA IAP es una institución sin fines de lucro que desde 2007 acompaña a personas de escasos recursos en la prevención, detección oportuna y tratamiento del cáncer de mama, cervicouterino y de próstata, ofreciendo apoyo en estudios médicos, biopsias y acompañamiento psicológico.

Angulo de Madueña señaló que la UAS siempre se ha identificado con causas sociales tan nobles como la salud. De tal forma, desde Bienestar Universitario se coordinan de manera permanente diversas iniciativas con las unidades académicas del área de la salud y con distintas instituciones para acercar servicios como consultas, estudios especializados o vacunación a la comunidad rosalina y a la población sinaloense.

“Hoy nos reúne un tema que toca lo más profundo de nuestra humanidad, como lo es la lucha contra el cáncer de mama en la mujer, y también en los hombres [...]. Sin lugar a dudas, este documento representa un paso firme hacia tener una sociedad más consciente y más preparada para enfrentar uno de los desafíos más sensibles de nuestro tiempo. Como institución pública y humanista, nuestra universidad asume la responsabilidad de poner el conocimiento al servicio de la vida en una fusión perfecta entre academia y solidaridad”, enfatizó la directora de Bienestar Universitario.

Precisó que, gracias a este convenio, se sumarán esfuerzos para sensibilizar a la sociedad y avanzar en la detección y tratamiento de estos padecimientos, por lo que agradeció a los representantes e integrantes de ENCAUZA por su confianza para la firma de este acuerdo, sobre todo porque su labor inspira y recuerda que la salud no es solo un asunto médico, sino un compromiso social.

“Sigamos trabajando juntos para que cada paciente, mujer u hombre, encuentre en nosotros no solo atención, sino comprensión y fortaleza de espíritu. La lucha contra el cáncer de mama es una lucha por la vida, por la equidad y por el futuro, y en esa lucha la Universidad Autónoma de Sinaloa siempre estará presente”, manifestó.

Los compromisos del convenio fueron leídos por el director general de Vinculación y Relaciones Internacionales, doctor Jesús Enrique Sánchez Zazueta, entre los cuales citó promover la participación voluntaria de estudiantes, docentes, personal universitario y egresados en campañas, jornadas, eventos con causa y programas de ENCAUZA, así como colaborar en campañas, pláticas, conferencias y talleres, y explorar proyectos comunitarios conjuntos, entre otros.

Por su parte, la presidenta de ENCAUZA, Adriana Rojo Zazueta, ponderó el convenio firmado porque permitirá hacer cosas extraordinarias.

“Siempre nos preguntamos qué podemos hacer todos si unimos nuestra voluntad y nuestras ganas por servir a los demás. Aquí hay un claro ejemplo de las voluntades y de esos intereses de querer hacer el bien a los demás. Me honra estar en esta mesa con gente tan dispuesta y con esa calidad humana [...] y sé que esto es solo el inicio en favor de aquellos pacientes que están pasando por un proceso muy complejo; nuestro objetivo, al final de cuentas, es que nadie debería de pasar esta enfermedad en soledad”, externó Rojo Zazueta.

En este evento, donde se recordó a la señora Rosalía Camacho de Aguilar como fundadora de ENCAUZA, asistieron la licenciada Yajaira Camacho Rodríguez y el doctor Efrén Encinas Torres, directora e integrante del Consejo de ENCAUZA, respectivamente, así como los titulares de las áreas de Vicerrectoría, Finanzas, Secretaría Académica, CIDOCS, Planeación, Jurídico, Servicio Social y de la Facultad de Medicina.