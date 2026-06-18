¡La UAS y Marco Verde hacen historia! Mil universitarios se unen y logran el Guinness World Récord denominado la clase Fitness de Boxeo más grande en línea y múltiples sedes

Con un despliegue sin precedentes que unió de manera voluntaria y simultánea a sus cuatro unidades regionales, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) llevó a cabo el intento oficial para establecer un nuevo Récord Guinness con una espectacular Megaclase de Fitness de Boxeo, logrando reunir la participación coordinada de 1,000 estudiantes universitarios.

La histórica jornada inició en punto de las 06:00 horas, teniendo como sede principal el puerto de Mazatlán con 700 participantes presenciales, mientras que los 300 restantes se integraron con entusiasmo desde las Unidades Regionales Norte, Centro-Norte y Centro a través de una transmisión interconectada en vivo.

La sesión de la clase Fitness de Boxeo, más grande en línea y múltiples sedes, dio inicio a las 7:00 horas, misma que tuvo una duración de 40 minutos de acondicionamiento continuo, misma que fue guiada por el sinaloense, universitario y medallista olímpico Marco Alonso Verde Álvarez, quien fungió como instructor principal imprimiendo su energía y calidad de élite a cada movimiento de los jóvenes; acompañado del entrenador deportivo de esta casa de estudios, Radamés Hernández.

Para garantizar el bienestar de la comunidad atlética, el comité organizador desplegó de forma permanente zonas de hidratación y servicios médicos de emergencia en cada una de las sedes.

Para cumplir con las exigentes normativas de Guinness World Records, el evento contó con una rigurosa estructura de supervisión técnica. Un juez oficial de la organización evaluó el desempeño a distancia mediante la plataforma Zoom, apoyado en sitio por un auditor coordinador, visores estrategas, instructores de soporte y contadores oficiales, quienes registraron cada asistencia de manera exacta utilizando dispositivos mecánicos (clickers).

Al concluir los ejercicios, dio inicio el proceso formal de deliberación entre el auditor y el juez para emitir el dictamen de validación.

El acto estuvo respaldado por destacadas autoridades institucionales, contando con la presencia de la doctora Sofía Ángulo Olivas, en representación del Rector; el doctor Manuel Iván Tostado Ramírez, Vicerrector de la Unidad Regional Sur; y Angelita García, organizadora general y pieza clave en la logística de este magno evento que proyecta el espíritu deportivo de la UAS a nivel internacional.

Con estas acciones se da muestra de la visión de alturas de la máxima casa de estudios, y se hace constar que con voluntad, esfuerzo, es posible lograr estos objetivos. Se aprovecho la ocasión para dar un agradecimiento especial a todas y todos los participantes quienes siempre mostraron su compromiso y deseo por hacer historia juntos a través de esta iniciativa.