$!La Veterinaria y Zootecnia de la UAS, más de cuatro décadas de excelencia y liderazgo

Luego de casi 50 años, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAS ha sido una referencia regional, nacional e internacional con formación de profesionales y producción sustentable de alimentos, afirmó la directora de la unidad académica, Soila Maribel Gaxiola Camacho.
Señaló que a través de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, un programa presencial con duración de 10 semestres, se ofrece a los jóvenes una formación de excelencia, capacitándolos para atender la salud animal y participar en acciones de salud pública y seguridad alimentaria.
En ese sentido, destacó que la Facultad impulsa un modelo educativo basado en el enfoque de “Una Salud”, que integra el cuidado del medio ambiente, la salud animal, la humana y la sanidad vegetal.
Como parte de este compromiso, se implementa un programa de integración ecológica que aprovecha residuos orgánicos para la producción de fertilizantes, composta y biogás, contribuyendo así a la mitigación del impacto ambiental y al combate del cambio climático.
“Un buen médico veterinario zootecnista es un profesional que participa activamente en el equilibrio entre el medio ambiente, el ser humano y los animales; pero también en un gran reto para la humanidad: la soberanía alimentaria. Existe una implicación directa hacia el desarrollo social y la salud pública”, resaltó.
La teoría se complementa con la práctica en unidades de enseñanza, laboratorios especializados, un hospital veterinario de pequeñas especies y áreas de producción animal.
Allí, el alumnado aprende desde nutrición y evaluación de sementales, hasta el manejo general de un hato bovino o caprino, inseminación artificial, diagnóstico de gestación y procesos de ordeña.
“Tenemos muchísimas opciones en el campo laboral. El médico veterinario no solo atiende mascotas o trabaja en corrales; también participamos en los procesos de calidad e inocuidad de la carne y en el diagnóstico de enfermedades que impactan en la salud pública en general”, compartió la estudiante Daniela Gerardo López.
Aparte de la licenciatura, la cual está acreditada por el Consejo Nacional para Evaluación de la Educación Veterinaria (CONEVET), el plantel ofrece programas de posgrado como la Maestría y el Doctorado en Ciencias Agropecuarias.
Esto lo consolida como un espacio dinámico de intercambio científico, distinguido por su investigación y difusión del conocimiento.
Con una planta docente calificada, infraestructura amplia y un estrecho vínculo con el sector productivo, la unidad académica se ha transformado en un espacio que favorece la formación integral, convirtiéndose en una opción sólida para la juventud.
“Invitamos a los estudiantes que próximamente egresan de bachillerato a considerar esta licenciatura como su opción profesional, dado el amplio campo laboral y la calidad académica que ofrecemos en la UAS”, convocó Jesús José Portillo Loera, subdirector académico de la FMVZ.