$!La Veterinaria y Zootecnia de la UAS, más de cuatro décadas de excelencia y liderazgo

Luego de casi 50 años, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAS ha sido una referencia regional, nacional e internacional con formación de profesionales y producción sustentable de alimentos, afirmó la directora de la unidad académica, Soila Maribel Gaxiola Camacho. Señaló que a través de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, un programa presencial con duración de 10 semestres, se ofrece a los jóvenes una formación de excelencia, capacitándolos para atender la salud animal y participar en acciones de salud pública y seguridad alimentaria.





En ese sentido, destacó que la Facultad impulsa un modelo educativo basado en el enfoque de “Una Salud”, que integra el cuidado del medio ambiente, la salud animal, la humana y la sanidad vegetal. Como parte de este compromiso, se implementa un programa de integración ecológica que aprovecha residuos orgánicos para la producción de fertilizantes, composta y biogás, contribuyendo así a la mitigación del impacto ambiental y al combate del cambio climático. “Un buen médico veterinario zootecnista es un profesional que participa activamente en el equilibrio entre el medio ambiente, el ser humano y los animales; pero también en un gran reto para la humanidad: la soberanía alimentaria. Existe una implicación directa hacia el desarrollo social y la salud pública”, resaltó. La teoría se complementa con la práctica en unidades de enseñanza, laboratorios especializados, un hospital veterinario de pequeñas especies y áreas de producción animal. Allí, el alumnado aprende desde nutrición y evaluación de sementales, hasta el manejo general de un hato bovino o caprino, inseminación artificial, diagnóstico de gestación y procesos de ordeña.





