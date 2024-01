CULIACÁN._ En el patio de la casa La Vida es Bella, todas las personas de la tercera edad se reúnen para comer y, como en una familia, se ríen, cantan, juegan y discuten en las mesas que están distribuidas alrededor.

Martha Cárdenas, psicóloga de profesión, tuvo la idea de formar una casa de asilo gracias a un proyecto de la universidad, cumpliendo su sueño hasta 2022.

“Surgió en la universidad, yo estudié psicología ya grande, me gradué a los 57 años. Cuando yo estaba en la escuela un maestro me pidió que hiciera un proyecto para una materia, para pasar el semestre. Primero pensé en los niños y luego me di cuenta que no era mi prioridad y luego pensé en las mujeres embarazadas”, comentó.

“Finalmente pensé en mí, dónde yo quería terminar cuando sea más grande, y dije ‘Ah, yo quiero diseñar mi propio asilo, que tenga lo que a mí me gustaría, voy a hacer un asilo donde proyecte lo que yo necesito, lo que yo quiero para mí’, y es así donde surge”.