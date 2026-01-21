$!La violencia no es normal: Gloria Castrillón propone un periodismo restaurativo para sanar a Sinaloa

En un contexto marcado por la violencia que lacera el tejido social de Sinaloa, la periodista colombiana Gloria Castrillón Pulido visitó la capital del estado para impartir un taller sobre periodismo con enfoque restaurativo, una herramienta nacida de la experiencia del proceso de paz en su país para transformar la narrativa del dolor en una de sanación. Gloria Castrillón, quien ha dedicado años a la cobertura del conflicto armado y las negociaciones de paz en Colombia, compartió con el gremio local las lecciones aprendidas tras la firma del acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y la creación de un sistema integral de justicia, verdad y reparación. “La violencia no es normal, no es normal que nos ataquen, no es normal vivir con miedo, no es normal que tengamos que ver muertos a diario. Eso no es normal y no debería ser normal”, compartió Gloria Castrillón.

Su objetivo es claro al mejorar el cubrimiento periodístico en contextos de violencia para que los medios de comunicación no solo informen, sino que ayuden a reconstruir lo que la guerra ha roto. Tras su llegada a Culiacán, la periodista no dudó en calificar la situación actual de la región como una emergencia humanitaria, dado el nivel de muertes de jóvenes y la crueldad que se vive diariamente, observó paralelismos dolorosos con la historia de Colombia, destacando el fracaso total de la guerra contra las drogas que ha costado tanta sangre en Latinoamérica. “Lo que encuentro en las fotos, los relatos es que están muriendo muchos jóvenes y no importa a qué bando pertenecían o si pertenecían a un bando o no, al fin y al cabo, son jóvenes mexicanos que están perdiendo su vida en una guerra que de pronto muchas personas no entienden”, expresó. Según la experta, esta violencia deja hogares fracturados y una sociedad rota donde la ilegalidad le gana terreno a un Estado con poca presencia o control. Uno de los puntos centrales de su mensaje fue el rechazo a la aceptación de la tragedia.