‘La violencia no tiene que ver con las elecciones... tenemos condiciones para instalar casillas’: INE Sinaloa

La situación de violencia que vive Sinaloa resulta ajena a los procesos democráticos como lo serán las próximas elecciones por cargos del Poder Judicial, por lo que hay condiciones para instalar las casillas en donde la ciudadanía ejerza su derecho, declaró el Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda.

El funcionario aseguró que a lo largo de todo el proceso previo a estos comicios, ni el patrimonio ni el personal del instituto se han visto afectados por la ola de violencia que vive Sinaloa.

”La historia nos ha demostrado que la violencia no tiene nada que ver con las elecciones, al menos no lo fue en el 2024, no lo fue en esta ocasión. Todas las instalaciones están intactas, nosotros vamos a todas las secciones.

“Tenemos 23 módulos en todo el estado intactos, nuestro personal circula, circulamos intactos. Entonces yo creo que la violencia no tiene que ver con las elecciones, no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con el INE, nosotros vamos a instalar las casillas”, afirmó Ruelas Miranda.

Expresó que de parte de la Junta Local confían en que las corporaciones de seguridad pública desplegarán los operativos y acciones necesarias para blindar este proceso.

No obstante, advirtió que las medidas que implementen los cuerpos policiales y militares quedan fuera del conocimiento del INE.

”Nosotros no somos parte de nada, y creo que tenemos condiciones para instalar las casillas, que es lo que nos toca a nosotros. Y también confiamos en las autoridades de seguridad”.

“Lo del plan para atender las cuestiones de violencia no lo tenemos nosotros, lo tienen las autoridades, eso es de ellos, yo creo que ellos no van a compartir con nosotros los detalles de ese operativo. Pero sin duda hemos visto que cuando ellos intervienen, lo hacen a su manera, ellos son expertos en eso”, manifestó el Vocal del INE Sinaloa.

En cambio, refirió que los principales retos que enfrenta esta elección están más enfocados a la difusión y el conocimiento que pueda tener la ciudadanía sobre cómo participar, así como de las candidaturas.

Abundó que la no participación de las facciones políticas también puede representar un riesgo de cara a que la ciudadanía acuda a votar.

”Más allá del entorno de violencia, yo creo que ya el hecho de que sea la primera vez que elegimos a jueces y juezas, lamentamos mucho y yo creo que hay muchas personas que no tienen idea de lo que van a hacer, y las que lo quieren hacer tienen todavía dudas acerca del proceso, y eso es lo que estamos haciendo nosotros con este tipo de ejercicios”.

“[Difusión] Hoy no tenemos 48 minutos, hoy no participan los partidos políticos, los partidos políticos son los que impulsan a las candidaturas, además de las propias candidaturas. Esos elementos sin duda pueden incidir en la participación ciudadana”, explicó.