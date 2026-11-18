MONTERREY, Nuevo León._ El director del Centro de Primera Infancia del Tecnológico de Monterrey, Manuel Pérez Jiménez, señaló que la violencia y la construcción de paz deben formar parte del análisis sobre las condiciones en las que crecen niñas y niños, pues el entorno en el que se desarrollan influye directamente en su bienestar y desarrollo

Durante una conferencia de prensa en el marco del Cuarto Foro Internacional de Primera Infancia, realizado en el Tec de Monterrey, Campus Monterrey, Pérez Jiménez explicó que la atención a esta etapa de la vida no puede limitarse a aspectos como la salud, la nutrición o la educación, sino que también debe contemplar las condiciones de seguridad de las comunidades.

Ante una pregunta de Noroeste sobre la situación de violencia que enfrenta México y sus efectos en las infancias, el especialista indicó que la construcción de paz es uno de los elementos que deben considerarse dentro del entorno de desarrollo infantil.

“Entonces, evidentemente, como tema, en la parte de construcción de paz, que siempre se maneja de esta forma para tratarlo, no ponerlo de lado negativo o del lado, pues afecta a la infancia como afecta a la familia como afecta a la sociedad, o afecta a toda una región”, expresó.

Pérez Jiménez explicó que el desarrollo de niñas y niños está relacionado tanto con sus condiciones biológicas y formativas como con los espacios en los que transcurre su vida cotidiana, entre ellos el hogar, las escuelas y los parques.

Por ello, sostuvo que la violencia, las condiciones económicas de las personas cuidadoras, la empleabilidad, la movilidad y la disponibilidad de espacios públicos son factores que deben incluirse en cualquier diagnóstico sobre primera infancia.

“No podemos hacer un diagnóstico solamente de un elemento, porque, como decíamos hace un momento, la primera infancia es un tema transdisciplinario”, señaló.

El director del Centro de Primera Infancia agregó que el trabajo de esta institución, vinculada al ámbito académico, consiste en generar evidencia, divulgar investigaciones y promover que las prácticas que han demostrado resultados puedan replicarse o escalarse de acuerdo con las necesidades de cada contexto.

También destacó la importancia de que distintas dependencias gubernamentales trabajen de manera coordinada, particularmente después de que en México se han comenzado a generar espacios de colaboración entre instituciones de salud, educación y otros sectores.

En ese sentido, consideró que la atención a la primera infancia requiere la participación conjunta de gobiernos, academia y organizaciones de la sociedad civil para responder a los distintos factores que condicionan el desarrollo de niñas y niños.