Lamenta Cultura Culiacán crisis de la Librerías México

El director del Instituto Municipal de Cultura de Culiacán, Adolfo Plata Guzmán lamentó la crisis por la que atraviesa Librerías México, una de las librerías más antiguas y emblemáticas de la ciudad.

Luego de que se hiciera público el llamado de auxilio lanzado por la librería para evitar su cierre definitivo, el funcionario reconoció que se trata de un espacio que forma parte de la historia cultural de la ciudad.

“Lamentable que suceda eso, una librería que ha sido un referente no de nuestra ciudad”, expresó.

Señaló que hasta el momento desconoce las razones específicas que han llevado al negocio familiar a esta situación, aunque manifestó interés en conocer el contexto que enfrenta.

“No sabemos el causal, pues del por qué lo están cerrando a lo mejor puede ser que se tomen un tiempo, desconocemos el motivo del cual este, pero sí es muy lamentable que suceda que este referente de nuestra ciudad pues se vaya”.

“Siempre es necesario conocer el motivo del por qué está sucediendo esto”, comentó al ser cuestionado sobre la posibilidad de acercarse a los responsables del establecimiento.

La declaración ocurre mientras Librerías México atraviesa una complicada situación financiera derivada de adeudos con editoriales y una disminución en las ventas que, según sus administradores, se agravó durante los últimos años.

Fundada en 1969 por un grupo de jóvenes encabezados por el padre de Daniela Reyes, actual encargada del negocio, la librería llegó a contar con cuatro sucursales en Culiacán y se convirtió en un punto de referencia para generaciones de lectores sinaloenses.

Ante este escenario, el director de Cultura aseguró que el Ayuntamiento continuará impulsando acciones de fomento a la lectura mediante programas permanentes, actividades para niños y la Feria Internacional del Libro de Culiacán, que este año celebrará su cuarta edición.

Consideró que mantener el interés de niños y jóvenes por los libros es una tarea fundamental, independientemente de los cambios que enfrenta el sector editorial y comercial.

“Buscaremos la oportunidad de seguir fomentando el tema del fomento a la lectura, de incentivar a los jóvenes, a los niños”.