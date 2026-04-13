Lamenta el Consejo Estatal de Seguridad Pública renuncia masiva de policías en Escuinapa

El coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, calificó como lamentable la renuncia de elementos de la Policía Municipal de Escuinapa, al considerar que esta situación debilita la seguridad preventiva en la región sur del Estado.

Señaló que si bien las razones detrás de esta decisión pueden ser diversas, existe preocupación por los factores que han influido en la salida de los agentes.

“Que es muy lamentable. Entendemos que las razones para tomar una decisión de esa magnitud pueden estar influenciadas por una serie de factores. Podríamos lograr comprender a la distancia nuestra observación de que quizás algunos sientan temor, quizás algunos sientan que su ciclo ha concluido. Quizás algunos estén optando por alguna mejor oportunidad”, expresó.

Destacó que algunos elementos han manifestado abiertamente la falta de condiciones para desempeñar su labor, lo que se relaciona con hechos recientes de violencia.

Ante este panorama, hizo un llamado a las autoridades a reforzar la seguridad y garantizar condiciones adecuadas para los cuerpos policiales, especialmente aquellos de proximidad.

“El llamado sería para eso, garantizar no solamente en la cotidianidad en otras áreas de la vida de Sinaloa, como es la actividad agrícola, la actividad pesquera, la actividad comercial, la actividad educativa, pero esa tarea tan fundamental como la es la seguridad preventiva”, explicó.

Subrayó que la salida de policías municipales deja en vulnerabilidad a la población, al tratarse del primer contacto con la ciudadanía.

“Los policías locales que tienen ese vínculo más cercano con el ciudadano, pues es importantísimo. Y lo que representa el que algunos de ellos toman en esta decisión, pues deja muy desprotegido a esta policía local, a esta policía de proximidad”, mencionó.

Asimismo, reconoció la intervención del Gobierno estatal para atender la crisis, al tiempo que insistió en la necesidad de fortalecer a las corporaciones municipales.

Calderón Quevedo enfatizó que la situación actual exige acciones contundentes y mayores recursos para las corporaciones policiales.

“Estamos viviendo tiempos extraordinarios y para esos tiempos extraordinarios ocupamos también decisiones extraordinariamente importantes. En ese sentido, fortalecer esto estos cuerpos de seguridad implica también recursos, implican mejores sueldos, implican mejor equipamiento y que implican mejores prerrogativas para las familias de los policías”, dijo.

Añadió que los municipios enfrentan limitaciones presupuestales, por lo que es necesario el respaldo estatal y federal.

“Y a veces cuando hablamos de los presupuestos municipales hablamos también de muchas limitaciones para lo cual pues hay que pedir ayuda al al estado y a la federación. Ese es el llamado que hacemos”, mencionó.

Calderón Quevedo advirtió que la región sur de Sinaloa enfrenta un contexto complejo que requiere atención inmediata.

“Que poder tener esa fortaleza institucional en ese último eslabón que es la seguridad preventiva para la paz de una región como lo es el sur de de Sinaloa que se está viendo amenazada por la crisis de de violencia y las otras coyunturas que tienen que ver con los desafíos de otorgar paz y tranquilidad a las comunidades del del sur de Sinaloa”, destacó.

La semana pasada 24 policías municipales de Escuinapa dejaron la corporación tras falta de garantías mínimas para realizar sus labores, en medio de una crisis de seguridad que se ha mantenido en el Estado desde el pasado septiembre de 2024.