Lamenta Fiscalía que haya gente interesada en interferir en la investigación del caso Luis Enrique Ramírez

CULIACÁN._ La fiscal general Sara Bruna Quiñónez Estrada descartó que sea la Fiscalía General del Estado la que haya filtrado información para medios que más bien eso perjudica al proceso contra los responsables de asesinar al periodista Luis Enrique Ramírez.

Quiñónez Estrada declaró a propósito de que algunos portales publicaron en redes sociales los nombres y rostros de quienes hasta el momento, en las audiencias, son señalados con iniciales como presuntos autores material e intelectual del caso.

“Necesitamos decir la verdad, a veces se callan las cosas, no es que se oculten, sino que se callen para tener en reserva asuntos o aspectos de un proceso que consideramos nosotros que para el bien del juicio y obtener el éxito debemos mantenerlo en secrecía”, dijo.

“En este caso, ya se ha ventilado, ya fue la primera audiencia inicial y por tanto ya trascendió que tenemos una tercera orden de aprehensión, hay orden de aprehensión para quien consideramos autores... eso sin prejuicio que una vez que los tengamos en proceso pueda variar su intervención o pueden ser coautores ambos”.

En la audiencia del martes, los fiscales leyeron una serie de registros de llamadas al celular que hizo la señalada Brysia Carolina, ya en prisión como implicada y encubrir el crimen, con su pareja y éste a su vez con otra persona, que fue la que supuestamente maltrató, balaceó y privó de la libertad al periodista Luis Enrique Ramírez.

La fiscal aseguró que la búsqueda se extendió ya por otros estados del país.

“Claro, la búsqueda se entiende a todos los lugares, a donde puedan ser localizados, ya se hizo labor de búsqueda”, señaló.

Quiñónez Estrada recalcó que no fue la Fiscalía la que filtró la información, que eso no le beneficia al proceso.

“Ah, no, en lo absoluto, nosotros no sabemos y condenamos esa acción, no nos beneficia, no beneficia a los finales del proceso”, dijo.

“De ninguna manera y fiscalía reprueba que se haya filtrado esa información”.

Al final señaló que la persona que filtró esa información podrían incurrir en un delito.