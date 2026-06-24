Lamenta IMSS asesinato de enfermero del Hospital General Regional de Culiacán

CULIACÁN._ El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa lamentó el asesinato de Abel Elías “N”, a quien identificó como enfermero adscrito al Hospital General Regional Número 1 en Culiacán.
La víctima, atacada a balazos este miércoles en la colonia Antonio Rosales, había sido detenida días antes por autoridades federales por su presunta participación en el delito de robo de medicamentos.
Además de expresar condolencias a sus familiares, amistades y compañeros de trabajo, el IMSS afirmó que colaborará con las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos que involucran al enfermero.
“En los últimos años, el Hospital General Regional No. 1 ha fortalecido las acciones de vigilancia, control y protección del patrimonio institucional, derivado de la detección y denuncia de posibles irregularidades relacionadas con medicamentos, hechos que fueron oportunamente denunciados ante las autoridades competentes”, señaló en un comunicado.
“Como resultado de dichas denuncias presentadas por el Instituto, diversas investigaciones continúan su curso ante las instancias correspondientes, y de las cuales han derivado detenciones”.
El IMSS agregó que, recientemente, como parte del reforzamiento de las medidas de seguridad implementadas en el hospital, se detectaron posibles irregularidades relacionadas con medicamentos de alto costo, por lo que se actuó conforme a las disposiciones legales aplicables y se puso a disposición a un posible implicado.
Derivado de estos antecedentes, apuntó que mantiene coordinación permanente con las instancias de seguridad y continuará fortaleciendo las medidas de vigilancia, control y protección institucional en beneficio de trabajadores, pacientes y población derechohabiente.