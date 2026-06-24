Lamenta IMSS asesinato de enfermero del Hospital General Regional de Culiacán

CULIACÁN._ El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa lamentó el asesinato de Abel Elías “N”, a quien identificó como enfermero adscrito al Hospital General Regional Número 1 en Culiacán.

La víctima, atacada a balazos este miércoles en la colonia Antonio Rosales, había sido detenida días antes por autoridades federales por su presunta participación en el delito de robo de medicamentos.

Además de expresar condolencias a sus familiares, amistades y compañeros de trabajo, el IMSS afirmó que colaborará con las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos que involucran al enfermero.