El Diputado Ricardo Madrid Pérez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, lamentó la ausencia de las y los diputados en el panel realizado sobre los retos de los mecanismos de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, que fue el lunes 15 de mayo.

“Espero que haya sido un tema de complicación de agendas, de los tiempos en que fueron convocados, sobre todo de que es un día donde muchos diputados seguramente tienen una agenda territorial y una agenda en sus distritos”, dijo el Diputado.

“Por eso no me atrevería ni siquiera pensaría que pudiera ser un tema de desinterés, no lo veo así, lo que sí veo es que tenemos que buscar cómo acomodar nuestros tiempos para que ese tipo de actividades tengan la representación adecuada”, informó.

El panel fue organizado en el marco del sexto aniversario luctuoso del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas, que fue asesinado el 15 de mayo de 2017 a unas cuadras del semanario Ríodoce; al evento solo acudieron la Diputada Giovanna Morachis Paperini, y el propio Madrid Pérez.

El presidente de la Mesa Directiva se dijo respetuoso de las agendas de las y los diputados del Congreso del Estado.

“Pero yo sí invitaría a que tratemos de participar en eventos que son tan trascendentes como este, más que están sucediendo dentro del Congreso del Estado”, dijo.

Tras la ausencia en el panel, el martes 16 de mayo en la sesión ordinaria, diputados guardaron un minuto de silencio por Javier Valdez, se sumaron al llamado de justicia y enviaron mensajes de solidaridad a la familia; ante ello, Madrid Pérez señaló que el panel era el momento para escuchar qué es lo que ocurre con la violencia contra periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos.

“Porque sin duda, y lo dijimos con mucha claridad, hay muchas cosas que tiene que seguir mejorando, hay muchos retos, la tarea no ha acabado y hay que seguir perfeccionando esas herramientas que hoy son una realidad”, expresó.

“Y son una realidad porque ha habido una exigencia ciudadana sobre ello”.